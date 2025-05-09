https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bayram-ikramiyesi-2025-emeklilere-odeme-tarihi-belli-oldu-mu-iste-beklenen-odeme-takvimi-1096093661.html

Bayram ikramiyesi 2025: Emeklilere ödeme tarihi belli oldu mu? İşte beklenen ödeme takvimi

Bayram ikramiyesi 2025: Emeklilere ödeme tarihi belli oldu mu? İşte beklenen ödeme takvimi

Sputnik Türkiye

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl 4 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T13:53+0300

2025-05-09T13:53+0300

2025-05-09T13:54+0300

ekonomi̇

bağ-kur

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emekli

emekli ikramiyesi

kurban bayramı

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2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar başladı. Bu yıl yüzde 33.33 oranında artırılan ikramiyelerle birlikte, emeklilere 4 bin TL nakit destek sağlanacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yapılacak.İkramiye ödeme takvimi belli oluyorHenüz resmi ödeme tarihleri açıklanmamış olsa da, Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ikramiyelerin 26 Mayıs ile 4 Haziran arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda ödemeler bayramdan 2-3 gün önce tamamlanmıştı.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?Bayram ikramiyesi alabilecek gruplar geniş kapsamlı. Ödeme alacaklar şu şekilde:Dul ve yetim maaşı alanlara oranlı ikramiyeDul ve yetim aylığı alanlar, hisseleri oranında bayram ikramiyesinden faydalanacak. İlgili ödeme oranları şöyle:Bu oranlar, vefat eden sigortalının gelirinin mirasçılara dağılımına göre belirleniyor.İkramiyeler otomatik yatırılıyorİkramiyeler, hak sahiplerinin maaş aldığı banka hesabına otomatik olarak yatırılacak. Ekstra bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Ancak banka değişikliği yapacak kişilerin bu işlemi ödeme tarihinden önce tamamlamaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/27-bin-tlye-varan-emekli-promosyonu-banka-banka-guncel-liste-aciklandi-1096085424.html

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