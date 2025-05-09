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Bayram ikramiyesi 2025: Emeklilere ödeme tarihi belli oldu mu? İşte beklenen ödeme takvimi
Bayram ikramiyesi 2025: Emeklilere ödeme tarihi belli oldu mu? İşte beklenen ödeme takvimi
Sputnik Türkiye
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl 4 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
bağ-kur
ssk
emekli
emekli ikramiyesi
kurban bayramı
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2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar başladı. Bu yıl yüzde 33.33 oranında artırılan ikramiyelerle birlikte, emeklilere 4 bin TL nakit destek sağlanacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yapılacak.İkramiye ödeme takvimi belli oluyorHenüz resmi ödeme tarihleri açıklanmamış olsa da, Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ikramiyelerin 26 Mayıs ile 4 Haziran arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda ödemeler bayramdan 2-3 gün önce tamamlanmıştı.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?Bayram ikramiyesi alabilecek gruplar geniş kapsamlı. Ödeme alacaklar şu şekilde:Dul ve yetim maaşı alanlara oranlı ikramiyeDul ve yetim aylığı alanlar, hisseleri oranında bayram ikramiyesinden faydalanacak. İlgili ödeme oranları şöyle:Bu oranlar, vefat eden sigortalının gelirinin mirasçılara dağılımına göre belirleniyor.İkramiyeler otomatik yatırılıyorİkramiyeler, hak sahiplerinin maaş aldığı banka hesabına otomatik olarak yatırılacak. Ekstra bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Ancak banka değişikliği yapacak kişilerin bu işlemi ödeme tarihinden önce tamamlamaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/27-bin-tlye-varan-emekli-promosyonu-banka-banka-guncel-liste-aciklandi-1096085424.html
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kurban bayramı emekli ikramiyesi 2025, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, 2025 emekli ikramiyesi ödeme tarihi, emekli ikramiyesi kaç lira oldu, ssk emekli ikramiyesi 2025, bağkur emekli ikramiyesi 2025, dul yetim bayram ikramiyesi ne kadar, emekli ikramiyesi ödeme takvimi, bayram ikramiyesi kimler alacak, 2025 emekliye bayram ikramiyesi yattı mı, emekli ikramiyesi e-devlet sorgulama, emekliye 4000 tl ikramiye, emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman geçer, bayram ikramiyesi kaç para oldu, emekli bayram parası 2025, bayram ikramiyesi ödeme tarihi, emekli maaşına bayram ikramiyesi, emekliye kurban bayramı ikramiyesi, kurban bayramı ikramiyesi 2025 ödeme tarihi, 4 bin tl emekli ikramiyesi

Bayram ikramiyesi 2025: Emeklilere ödeme tarihi belli oldu mu? İşte beklenen ödeme takvimi

13:53 09.05.2025 (güncellendi: 13:54 09.05.2025)
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2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Bu yıl 4 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere birçok hak sahibinin hesabına yatırılacak. Ödemelerin 26 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor. İşte tüm detaylar…
2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar başladı. Bu yıl yüzde 33.33 oranında artırılan ikramiyelerle birlikte, emeklilere 4 bin TL nakit destek sağlanacak. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yapılacak.

İkramiye ödeme takvimi belli oluyor

Henüz resmi ödeme tarihleri açıklanmamış olsa da, Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ikramiyelerin 26 Mayıs ile 4 Haziran arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda ödemeler bayramdan 2-3 gün önce tamamlanmıştı.

Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?

Bayram ikramiyesi alabilecek gruplar geniş kapsamlı. Ödeme alacaklar şu şekilde:
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terör mağduru siviller,
Şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

Dul ve yetim maaşı alanlara oranlı ikramiye

Dul ve yetim aylığı alanlar, hisseleri oranında bayram ikramiyesinden faydalanacak. İlgili ödeme oranları şöyle:
Sadece eş varsa (çocuk yok): Yüzde 75 oranında – 3.000 TL
Eş ve çocuk varsa: Yüzde 50 oranında – 2.000 TL
Ölüm aylığı alan birey: Yüzde 25 oranında – 1.000 TL
Bu oranlar, vefat eden sigortalının gelirinin mirasçılara dağılımına göre belirleniyor.

İkramiyeler otomatik yatırılıyor

İkramiyeler, hak sahiplerinin maaş aldığı banka hesabına otomatik olarak yatırılacak. Ekstra bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Ancak banka değişikliği yapacak kişilerin bu işlemi ödeme tarihinden önce tamamlamaları gerekiyor.
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