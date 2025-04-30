https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/turkiyede-hizmet-veriyor-dev-lojistik-firmasi-20-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1095803409.html

Türkiye'de hizmet veriyor: Dev lojistik firması 20 bin kişiyi işten çıkaracak

Türkiye'de hizmet veriyor: Dev lojistik firması 20 bin kişiyi işten çıkaracak

Sputnik Türkiye

Türkiye'de de hizmet veren UPS, bu yıl içerisinde 20 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T11:56+0300

2025-04-30T11:56+0300

2025-04-30T11:56+0300

ekonomi̇

ups

amazon

işten çıkarma

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Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden UPS, bu yıl içinde küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk gelen 20 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Yeni dönemde teknolojiye geçişin hızlandırılacağı ve insanların yerine bazı alanlarda robotlarla çalışmayı planladıkları açıklanırken, bu karar sendikayı ayaklandırdı. İnsan yerine robotlar çalıştırılacakUPS ayrıca 400 tesiste kısmen ya da tamamen otomasyon sistemlerine geçileceğini duyurdu. Paket ayrıştırma, etiketleme, yükleme ve boşaltma gibi birçok süreçte artık insan yerine makineler çalışacak. Şirketin CEO'su Carol Tome, “Bu yeniden yapılandırmayla birlikte iş gücüne olan bağımlılığımızı da azaltacağız" derken, ocak ayında duyurulan “yumuşak iniş” planının bir parçası olarak, Amazon ile olan iş hacimlerini 2026 ortasına kadar yarıya düşürmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Bu geri çekilme kapsamında UPS, haziran sonuna kadar ABD’deki 73 binasını kapatacak. Bu kapanışlar, işten çıkarmaların temel dayanaklarından biri olacak.Sendikadan 'mücadeleye' hazırız mesajıŞirketin bu kararının ardından çalışanların bağlı bulunduğu sendika yöneticileri de açıklama yaparak, "UPS, yönetim kademesini küçültmek istiyorsa yoluna devam edebilir. Ama işçilerin işlerine göz dikerse, şirket kendini büyük bir mücadelenin içinde bulur," dedi.

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ups, amazon, işten çıkarma