https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/hindistan-basbakani-modi-pakistana-karsi-askeri-harekata-sadece-ara-verdik-durdurulmadi-1096157884.html

Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'a karşı askeri harekata sadece ara verdik, durdurulmadı

Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'a karşı askeri harekata sadece ara verdik, durdurulmadı

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pahalgam terör saldırısına yanıt olarak başlatılan 'Sindoor Operasyon'un sadece bir isim olmadığını, bu operasyonla tüm... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T18:42+0300

2025-05-12T18:42+0300

2025-05-12T18:42+0300

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'la yaşanan gerilimin ardından ulusa seslendi.Ateşkes hakkında konuşan Modi "Pakistan'a karşı askeri harekatı sadece ara verdik. Durdurulmadı. Hint birlikleri yüksek alarmda. Cerrahi operasyonlardan sonra, Sindoor Operasyonu terörizme karşı politikamızdır" dedi.Modi, Pahalgam saldırısına misilleme olarak başlatılan Sindoor Operasyon'un Hindistan'ın terörle mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başbakan "Bu operasyon sadece bir isim değil, terörizme karşı yeni politikamızın somut adımıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/disisleri-bakanligi-pakistan-hindistan-ateskesinden-memnuniyet-duyuyoruz-1096118359.html

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pakistan, asya & pasifik, hindistan, hindistan savunma bakanlığı, savaş, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, ateşkes izleme merkezi