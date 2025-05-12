https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/hindistan-basbakani-modi-pakistana-karsi-askeri-harekata-sadece-ara-verdik-durdurulmadi-1096157884.html
Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'a karşı askeri harekata sadece ara verdik, durdurulmadı
Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'a karşı askeri harekata sadece ara verdik, durdurulmadı
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pahalgam terör saldırısına yanıt olarak başlatılan 'Sindoor Operasyon'un sadece bir isim olmadığını, bu operasyonla tüm... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T18:42+0300
2025-05-12T18:42+0300
2025-05-12T18:42+0300
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'la yaşanan gerilimin ardından ulusa seslendi.Ateşkes hakkında konuşan Modi "Pakistan'a karşı askeri harekatı sadece ara verdik. Durdurulmadı. Hint birlikleri yüksek alarmda. Cerrahi operasyonlardan sonra, Sindoor Operasyonu terörizme karşı politikamızdır" dedi.Modi, Pahalgam saldırısına misilleme olarak başlatılan Sindoor Operasyon'un Hindistan'ın terörle mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başbakan "Bu operasyon sadece bir isim değil, terörizme karşı yeni politikamızın somut adımıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/disisleri-bakanligi-pakistan-hindistan-ateskesinden-memnuniyet-duyuyoruz-1096118359.html
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pakistan, asya & pasifik, hindistan, hindistan savunma bakanlığı, savaş, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, ateşkes izleme merkezi
pakistan, asya & pasifik, hindistan, hindistan savunma bakanlığı, savaş, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, ateşkes izleme merkezi
Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'a karşı askeri harekata sadece ara verdik, durdurulmadı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pahalgam terör saldırısına yanıt olarak başlatılan 'Sindoor Operasyon'un sadece bir isim olmadığını, bu operasyonla tüm dünyanın Hindistan'ın kararlılığını eyleme dönüştürdüğünü anladığını belirterek Pakistan'a karşı yürütülen askeri harekata sadece ara verildiğini duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'la yaşanan gerilimin ardından ulusa seslendi.
Ateşkes hakkında konuşan Modi "Pakistan'a karşı askeri harekatı sadece ara verdik. Durdurulmadı. Hint birlikleri yüksek alarmda. Cerrahi operasyonlardan sonra, Sindoor Operasyonu terörizme karşı politikamızdır" dedi.
Modi, Pahalgam saldırısına misilleme olarak başlatılan Sindoor Operasyon'un Hindistan'ın terörle mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başbakan "Bu operasyon sadece bir isim değil, terörizme karşı yeni politikamızın somut adımıdır" dedi.