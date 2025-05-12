https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/hakan-fidandan-pkknin-fesih-ve-silah-birakma-kararina-iliskin-aciklama-tarihi-ve-onemli-bir-karar-1096150338.html

Hakan Fidan'dan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama: 'Tarihi ve önemli bir karar'

Hakan Fidan'dan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama: 'Tarihi ve önemli bir karar'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama geldi. Fidan, "PKK'nın almış olduğunu karar bence tarihi ve önemli... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T14:24+0300

2025-05-12T14:24+0300

2025-05-12T14:39+0300

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pkk fesih kararı

fesih

hakan fidan

silah bırakma

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, PKK'nın bugün duyurduğu fesih ve silah bırakma kararına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Bakan Fidan, "Tarihi ve önemli bir karar" ifadelerini kullanırken "Özellikle kalıcı barış ve istikrar açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasının ardından atılması gereken pratik alanlar var, bunları takip edeceğiz" diye ekledi.Bakan Fidan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde gerecekten geleceğimiz için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi oldu, emeği geçen arkadaşlar var. Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum. Fevkalade önemli bir adım. Çok fazla detaylı konu var.İstanbul’da doğrudan müzakere önerisiCumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü. Sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz.Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-kendini-feshetti-karar-duyuruldu-1096140436.html

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