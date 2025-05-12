https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/dmmden-ozerklik-iddiasina-yalanlama-1096151981.html

DMM'den 'özerklik' iddiasına yalanlama

DMM'den 'özerklik' iddiasına yalanlama

Sputnik Türkiye

DMM, "Anayasa değişikliğiyle özerk bir yönetimin sağlanacağı" iddialarının asılsız olduğunu belirtirken, 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T15:13+0300

2025-05-12T15:13+0300

2025-05-12T15:13+0300

türki̇ye

pkk

dezenformasyonla mücadele merkezi

anayasa

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararının alındığı kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/hakan-fidandan-pkknin-fesih-ve-silah-birakma-kararina-iliskin-aciklama-tarihi-ve-onemli-bir-karar-1096150338.html

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