https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/dmmden-ozerklik-iddiasina-yalanlama-1096151981.html
DMM'den 'özerklik' iddiasına yalanlama
DMM'den 'özerklik' iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
DMM, "Anayasa değişikliğiyle özerk bir yönetimin sağlanacağı" iddialarının asılsız olduğunu belirtirken, 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T15:13+0300
2025-05-12T15:13+0300
2025-05-12T15:13+0300
türki̇ye
pkk
dezenformasyonla mücadele merkezi
anayasa
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararının alındığı kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/hakan-fidandan-pkknin-fesih-ve-silah-birakma-kararina-iliskin-aciklama-tarihi-ve-onemli-bir-karar-1096150338.html
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pkk, dezenformasyonla mücadele merkezi, anayasa
pkk, dezenformasyonla mücadele merkezi, anayasa
DMM'den 'özerklik' iddiasına yalanlama
DMM, "Anayasa değişikliğiyle özerk bir yönetimin sağlanacağı" iddialarının asılsız olduğunu belirtirken, 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK'nın "silah bırakma ve fesih" kararının alındığı kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."