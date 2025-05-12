https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu--1096159472.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ve Marco Rubio'nun yaptığı görüşmenin içeriğini paylaştı.Bakan Fidan, Suriye’nin istikrar ve refahı açısından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekerken, iki bakan ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasını da değerlendirdi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.İki ülke dışişleri bakanları, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rubio’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin detaylarını da görüştü.Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK’nın fesih kararının bir dönüm noktası olduğu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşerek desteğini yinelediği paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cumhurbaskani-erdogan-daha-aydinlik-bir-gelecek-ulkemizi-bekliyor-1096158352.html

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suriye

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