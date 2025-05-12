https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu--1096159472.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T20:51+0300
2025-05-12T20:51+0300
2025-05-12T20:51+0300
türki̇ye
hakan fidan
marco rubio
abd
suriye
gazze
abd
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094860430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6a20cdf885150337652b33a93bb98c3.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ve Marco Rubio'nun yaptığı görüşmenin içeriğini paylaştı.Bakan Fidan, Suriye’nin istikrar ve refahı açısından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekerken, iki bakan ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasını da değerlendirdi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.İki ülke dışişleri bakanları, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rubio’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin detaylarını da görüştü.Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK’nın fesih kararının bir dönüm noktası olduğu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşerek desteğini yinelediği paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cumhurbaskani-erdogan-daha-aydinlik-bir-gelecek-ulkemizi-bekliyor-1096158352.html
türki̇ye
abd
suriye
gazze
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094860430_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90e51af42f742fc6ee8574fa9ad34356.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, marco rubio, abd, suriye, gazze, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk fesih kararı
hakan fidan, marco rubio, abd, suriye, gazze, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk fesih kararı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ve Marco Rubio'nun yaptığı görüşmenin içeriğini paylaştı.
Bakan Fidan, Suriye’nin istikrar ve refahı açısından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekerken, iki bakan ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasını da değerlendirdi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
İki ülke dışişleri bakanları, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rubio’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin detaylarını da görüştü.
Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK’nın fesih kararının bir dönüm noktası olduğu ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşerek desteğini yinelediği paylaşıldı.