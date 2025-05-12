https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/amasyada-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096148159.html

Amasya, 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.2 ile ikinci kez sarsıldı

Amasya, 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.2 ile ikinci kez sarsıldı

Sputnik Türkiye

AFAD, merkezi Amasya'nın Gümüşhacıköy'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk depremin ardından AFAD, saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde ikinci... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T12:36+0300

2025-05-12T12:36+0300

2025-05-12T13:01+0300

son depremler

amasya

deprem

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saati 12.23 olarak açıklanırken depremin derinliğinin 10,07 km olduğu vurgulandı. İlk depremi takiben AFAD, yine merkez üssü Gümüşhacıköy olan saat 12.26'da 4.2'lik ikinci bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. İkinci sarsıntının derinliği ise 19 km olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/malatyanin-yesilyurt-ilcesinde-35-buyuklugunde-deprem-1096136073.html

amasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amasya, deprem, afad