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ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
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ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
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Amasya, 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.2 ile ikinci kez sarsıldı
Amasya, 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.2 ile ikinci kez sarsıldı
Sputnik Türkiye
AFAD, merkezi Amasya'nın Gümüşhacıköy'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk depremin ardından AFAD, saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde ikinci... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T12:36+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saati 12.23 olarak açıklanırken depremin derinliğinin 10,07 km olduğu vurgulandı. İlk depremi takiben AFAD, yine merkez üssü Gümüşhacıköy olan saat 12.26'da 4.2'lik ikinci bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. İkinci sarsıntının derinliği ise 19 km olarak açıklandı.
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amasya, deprem, afad
amasya, deprem, afad

Amasya, 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 4.2 ile ikinci kez sarsıldı

12:36 12.05.2025 (güncellendi: 13:01 12.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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AFAD, merkezi Amasya'nın Gümüşhacıköy'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk depremin ardından AFAD, saat 12.26'da 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saati 12.23 olarak açıklanırken depremin derinliğinin 10,07 km olduğu vurgulandı.
İlk depremi takiben AFAD, yine merkez üssü Gümüşhacıköy olan saat 12.26'da 4.2'lik ikinci bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. İkinci sarsıntının derinliği ise 19 km olarak açıklandı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
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