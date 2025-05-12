https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/calisan-anneye-destek-yarim-calisma-odenegi-nasil-alinir-1096137410.html

Çalışan anneye destek: Yarım çalışma ödeneği nasıl alınır?

Çalışan anneye destek: Yarım çalışma ödeneği nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

İŞKUR’dan çalışan annelere büyük destek! Yarım çalışma ödeneğinden 45 bin 641 kişi faydalandı. Başvuru şartları, süreler ve detaylar haberimizde.

2025-05-12T07:15+0300

2025-05-12T07:15+0300

2025-05-12T07:15+0300

yaşam

i̇şkur

türkiye i̇ş kurumu

yarım çalışma süresi

yarım çalışma ödeneği

çalışan annelere destek

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Çalışma hayatına devam eden annelere yönelik devlet desteği büyüyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı. Destek kapsamında toplamda 348,2 milyon lira ödeme yapıldı.Kadınların hem çocuklarını büyütmeleri hem de iş hayatından kopmamaları için 2016 yılında başlatılan yarım çalışma ödeneği uygulamasıyla çalışan annelerin iş ve aile yaşamını dengelemeleri hedefleniyor.Kimler Yararlanabiliyor?Yarım çalışma ödeneğinden;• Doğum yapan kadınlar,• 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar faydalanabiliyor.Şartlar Neler?Ödenekten yararlanabilmek için:• Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,• Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması gerekiyor.Başvuru Nasıl Yapılıyor?Analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular:• İŞKUR’a şahsen,• e-Devlet üzerinden,• ya da İŞKUR e-Şube aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.İşveren Red Edemezİşverenin, çalışanın yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. Yarım çalışma süresince gün ve saat aralıkları işveren tarafından belirleniyor ve işçi buna göre çalıştırılıyor.İkinci Doğumda Süre UzuyorYarım çalışma ödeneği, doğum sırasına göre değişiyor. Örneğin, ikinci doğumda çalışan ebeveyn 180 gün destek alabiliyor. Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün uygulanıyor. Çoğul doğumlarda 30 gün eklenen bu süre, çocuğun engelli doğması halinde 360 güne yükseltiliyor. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor. Söz konusu destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

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