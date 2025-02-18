Avcılar'da dumanların yükseldiği metrobüs tahliye edildi
© AAİETT otobüs, metrobüs
© AA
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İstanbul'da Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından yükselen dumanlara görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.
İstanbul Avcılar'da durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi. Metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi. Metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
🔥Avcılar'da dumanların yükseldiği metrobüs tahliye edildi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2025
🧯Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüse görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi pic.twitter.com/rWKOzsx98V
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.