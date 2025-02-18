https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/avcilarda-dumanlarin-yukseldigi-metrobus-tahliye-edildi-1093783634.html

Avcılar'da dumanların yükseldiği metrobüs tahliye edildi

Avcılar'da dumanların yükseldiği metrobüs tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından yükselen dumanlara görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T23:50+0300

2025-02-18T23:50+0300

2025-02-18T23:50+0300

türkiye

metrobüs

yolcu

yangın

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İstanbul Avcılar'da durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi. Metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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metrobüs, yolcu, yangın