https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/malatyanin-yesilyurt-ilcesinde-35-buyuklugunde-deprem-1096136073.html
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın açıklamasına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 21.58'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ve hasara yol açıp... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T22:54+0300
2025-05-11T22:54+0300
2025-05-11T23:28+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya, malatya valiliği, malatya emniyet müdürlüğü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem
22:54 11.05.2025 (güncellendi: 23:28 11.05.2025)
AFAD'ın açıklamasına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 21.58'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ve hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölge sakinleri, kısa süreli sarsıntının hissedildiğini duyurdu.