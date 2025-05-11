Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın açıklamasına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 21.58'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ve hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölge sakinleri, kısa süreli sarsıntının hissedildiğini duyurdu.