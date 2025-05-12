https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/akaryakita-zam-geliyor-benzin-ve-motorinde-fiyat-degisecek-tarih-verildi-1096152194.html
Akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat değişecek, tarih verildi
Akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat değişecek, tarih verildi
Sputnik Türkiye
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan petrol fiyatları nedeniyle, 14 Mayıs’ta benzine 1.5 TL, 15 Mayıs’ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor. Yeni fiyatlarla... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T15:28+0300
2025-05-12T15:28+0300
2025-05-12T15:28+0300
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Enerji piyasası kaynaklarına göre, döviz kurundaki yükseliş ve petrol varil fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı dalgalanma nedeniyle yeniden artıyor. 14 Mayıs 2025’te benzine 1.5 TL, 15 Mayıs 2025’te ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor.Akaryakıtta zam takvimi belli olduYeni fiyatlar, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihleri itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu gelişme, akaryakıt giderlerinin artması nedeniyle tüm ulaşım ve lojistik sektörünü de etkileyebilir.Akaryakıt fiyatlarıZamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle olacak:12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 45.27 TLMotorin: 44.20 TLLPG: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 45.12 TLMotorin: 44.08 TLLPG: 25.59 TLAnkaraBenzin: 45.90 TLMotorin: 45.02 TLLPG: 26.09 TLİzmirBenzin: 46.24 TLMotorin: 45.35 TLLPG: 26.04 TL
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Akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat değişecek, tarih verildi
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan petrol fiyatları nedeniyle, 14 Mayıs’ta benzine 1.5 TL, 15 Mayıs’ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor. Yeni fiyatlarla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları 47 TL bandını aşacak.
Enerji piyasası kaynaklarına göre, döviz kurundaki yükseliş ve petrol varil fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı dalgalanma nedeniyle yeniden artıyor. 14 Mayıs 2025’te benzine 1.5 TL, 15 Mayıs 2025’te ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor.
Akaryakıtta zam takvimi belli oldu
Yeni fiyatlar, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihleri itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu gelişme, akaryakıt giderlerinin artması nedeniyle tüm ulaşım ve lojistik sektörünü de etkileyebilir.
Zamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle olacak:
İstanbul
: Benzin 46.77 TL, motorin 45.5 TL
Ankara
: Benzin 47.4 TL, motorin 46.32 TL
İzmir
: Benzin 47.74 TL, motorin 46.65 TL
12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 45.27 TL
Motorin: 44.20 TL
LPG: 26.19 TL
Benzin: 45.12 TL
Motorin: 44.08 TL
LPG: 25.59 TL
Benzin: 45.90 TL
Motorin: 45.02 TL
LPG: 26.09 TL
Benzin: 46.24 TL
Motorin: 45.35 TL
LPG: 26.04 TL