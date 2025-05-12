https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/akaryakita-zam-geliyor-benzin-ve-motorinde-fiyat-degisecek-tarih-verildi-1096152194.html

Akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat değişecek, tarih verildi

Akaryakıta zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat değişecek, tarih verildi

Sputnik Türkiye

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan petrol fiyatları nedeniyle, 14 Mayıs’ta benzine 1.5 TL, 15 Mayıs’ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor. Yeni fiyatlarla... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T15:28+0300

2025-05-12T15:28+0300

2025-05-12T15:28+0300

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Enerji piyasası kaynaklarına göre, döviz kurundaki yükseliş ve petrol varil fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı dalgalanma nedeniyle yeniden artıyor. 14 Mayıs 2025’te benzine 1.5 TL, 15 Mayıs 2025’te ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor.Akaryakıtta zam takvimi belli olduYeni fiyatlar, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihleri itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu gelişme, akaryakıt giderlerinin artması nedeniyle tüm ulaşım ve lojistik sektörünü de etkileyebilir.Akaryakıt fiyatlarıZamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle olacak:12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 45.27 TLMotorin: 44.20 TLLPG: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 45.12 TLMotorin: 44.08 TLLPG: 25.59 TLAnkaraBenzin: 45.90 TLMotorin: 45.02 TLLPG: 26.09 TLİzmirBenzin: 46.24 TLMotorin: 45.35 TLLPG: 26.04 TL

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