https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/abd-ve-hamas-anlasti-amerikan-vatandasi-rehine-edan-alexander-serbest-birakilacak-1096136771.html

ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak

ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail Ordusu'nda görev yapan ve New Jersey'de doğup büyüyen 21 yaşındaki İsrail-Amerikan vatandaşı Edan Alexander'ın Gazze'de yakında serbest... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T00:13+0300

2025-05-12T00:13+0300

2025-05-12T00:23+0300

dünya

new jersey

i̇srail

gazze

hamas

i̇srail ordusu (idf)

ortadoğu

abd

türkiye

türkiye cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_4d9ea5c194017f79ca746d2dc055df99.jpg

Hamas, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail ve Amerikalı rehine Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Hamas, rehine serbest bırakımının kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması için bir adım olabileceğini belirtti. İsrail hükümeti ise Hamas'ın iyi niyet göstergesinde bulunduğunu açıkladı.Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, serbest bırakma çabalarından dolayı Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür etti. Hayya "Hareket, savaşı sona erdirmek ve mahkum değişimini sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmak adına yoğun müzakerelere hemen başlamaya hazırdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-fidan-hamas-sura-meclisi-baskani-dervis-ve-siyasi-buro-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1095525259.html

new jersey

i̇srail

gazze

türkiye cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new jersey, i̇srail, gazze, hamas, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, anlaşma, gizli anlaşma, askeri anlaşma