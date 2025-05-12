https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/abd-ve-hamas-anlasti-amerikan-vatandasi-rehine-edan-alexander-serbest-birakilacak-1096136771.html
ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak
ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail Ordusu'nda görev yapan ve New Jersey'de doğup büyüyen 21 yaşındaki İsrail-Amerikan vatandaşı Edan Alexander'ın Gazze'de yakında serbest... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T00:13+0300
2025-05-12T00:13+0300
2025-05-12T00:23+0300
dünya
new jersey
i̇srail
gazze
hamas
i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu
abd
türkiye
türkiye cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_4d9ea5c194017f79ca746d2dc055df99.jpg
Hamas, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail ve Amerikalı rehine Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Hamas, rehine serbest bırakımının kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması için bir adım olabileceğini belirtti. İsrail hükümeti ise Hamas'ın iyi niyet göstergesinde bulunduğunu açıkladı.Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, serbest bırakma çabalarından dolayı Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür etti. Hayya "Hareket, savaşı sona erdirmek ve mahkum değişimini sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmak adına yoğun müzakerelere hemen başlamaya hazırdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-fidan-hamas-sura-meclisi-baskani-dervis-ve-siyasi-buro-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1095525259.html
new jersey
i̇srail
gazze
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093688007_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_09c519be4eb59ec3946036918650dd41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
new jersey, i̇srail, gazze, hamas, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, anlaşma, gizli anlaşma, askeri anlaşma
new jersey, i̇srail, gazze, hamas, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, anlaşma, gizli anlaşma, askeri anlaşma
ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak
00:13 12.05.2025 (güncellendi: 00:23 12.05.2025)
Hamas, İsrail Ordusu'nda görev yapan ve New Jersey'de doğup büyüyen 21 yaşındaki İsrail-Amerikan vatandaşı Edan Alexander'ın Gazze'de yakında serbest bırakılacağını açıkladı. Serbest bırakılma zamanı belirtilmezken Türkiye dahil Katar ve Mısır'a çabalarından dolayı teşekkür edildi.
Hamas, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail ve Amerikalı rehine Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.
Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Hamas, rehine serbest bırakımının kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması için bir adım olabileceğini belirtti. İsrail hükümeti ise Hamas'ın iyi niyet göstergesinde bulunduğunu açıkladı.
Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, serbest bırakma çabalarından dolayı Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür etti. Hayya "Hareket, savaşı sona erdirmek ve mahkum değişimini sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmak adına yoğun müzakerelere hemen başlamaya hazırdır" dedi.