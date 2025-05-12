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ÖZEL HABER
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ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak
ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail Ordusu'nda görev yapan ve New Jersey'de doğup büyüyen 21 yaşındaki İsrail-Amerikan vatandaşı Edan Alexander'ın Gazze'de yakında serbest... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
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Hamas, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail ve Amerikalı rehine Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Hamas, rehine serbest bırakımının kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması için bir adım olabileceğini belirtti. İsrail hükümeti ise Hamas'ın iyi niyet göstergesinde bulunduğunu açıkladı.Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, serbest bırakma çabalarından dolayı Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür etti. Hayya "Hareket, savaşı sona erdirmek ve mahkum değişimini sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmak adına yoğun müzakerelere hemen başlamaya hazırdır" dedi.
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new jersey, i̇srail, gazze, hamas, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, anlaşma, gizli anlaşma, askeri anlaşma
new jersey, i̇srail, gazze, hamas, i̇srail ordusu (idf), ortadoğu, abd, türkiye, türkiye cumhuriyeti, anlaşma, gizli anlaşma, askeri anlaşma

ABD ve Hamas anlaştı: Amerikan vatandaşı rehine Edan Alexander serbest bırakılacak

00:13 12.05.2025 (güncellendi: 00:23 12.05.2025)
© AA / Abdallah F.s. AlattarHamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
© AA / Abdallah F.s. Alattar
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Hamas, İsrail Ordusu'nda görev yapan ve New Jersey'de doğup büyüyen 21 yaşındaki İsrail-Amerikan vatandaşı Edan Alexander'ın Gazze'de yakında serbest bırakılacağını açıkladı. Serbest bırakılma zamanı belirtilmezken Türkiye dahil Katar ve Mısır'a çabalarından dolayı teşekkür edildi.
Hamas, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail ve Amerikalı rehine Alexander'ı serbest bırakacağını duyurdu.
Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Hamas, rehine serbest bırakımının kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması için bir adım olabileceğini belirtti. İsrail hükümeti ise Hamas'ın iyi niyet göstergesinde bulunduğunu açıkladı.
Hamas'ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, serbest bırakma çabalarından dolayı Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür etti. Hayya "Hareket, savaşı sona erdirmek ve mahkum değişimini sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmak adına yoğun müzakerelere hemen başlamaya hazırdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara’da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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19 Nisan, 22:48
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