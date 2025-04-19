https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-fidan-hamas-sura-meclisi-baskani-dervis-ve-siyasi-buro-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1095525259.html
Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi
Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T22:48+0300
2025-04-19T22:48+0300
2025-04-19T22:48+0300
i̇srail- filistin çatışması
hakan fidan
gazze
i̇srail
hamas
dışişleri bakanlığı
ankara
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkati çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/genclik-ve-spor-bakani-bak-rusyada-voleybol-finali-izledi-sampiyon-takima-kupasini-verdi-1095524524.html
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hakan fidan, gazze, i̇srail, hamas, dışişleri bakanlığı, ankara
hakan fidan, gazze, i̇srail, hamas, dışişleri bakanlığı, ankara
Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.
İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkati çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.
Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.
Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.
Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.