https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-fidan-hamas-sura-meclisi-baskani-dervis-ve-siyasi-buro-uyeleriyle-bir-araya-geldi-1095525259.html

Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T22:48+0300

2025-04-19T22:48+0300

2025-04-19T22:48+0300

i̇srail- filistin çatışması

hakan fidan

gazze

i̇srail

hamas

dışişleri bakanlığı

ankara

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkati çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

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