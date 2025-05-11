https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/iranli-uzman-putinin-dogrudan-muzakere-onerisi-rusyanin-barisa-bagli-oldugunu-bir-kez-daha-gosterdi-1096134924.html

İranlı uzman: Putin’in doğrudan müzakere önerisi Rusya’nın barışa bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi

İranlı uzman: Putin’in doğrudan müzakere önerisi Rusya’nın barışa bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi

Sputnik Türkiye

İranlı siyaset bilimci Modabber, Rus lider Putin’in ön koşul olmaksızın İstanbul’da doğrudan müzakere önerisinin Rusya'nın barışa bağlı olduğunu ve Kremlin'in... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T19:17+0300

2025-05-11T19:17+0300

2025-05-11T19:17+0300

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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile İstanbul’da doğrudan müzakere önerisini değerlendirdi.“Sayın Putin'in yeni girişimi, Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakere önerisi, Rusya'nın barışa bağlılığını ve Kremlin'in çatışmayı sona erdirmek için her fırsatta pratik önerilerde bulunacağını bir kez daha kanıtladı. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın buna tepkisi ve Putin'e memnuniyetini dile getirmesi, Kremlin'in bu önemli mesajının uluslararası sisteme iletildiğini gösteriyor” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, “Sayın Putin'in önerisi ayrıca Avrupa yetkililerinin Kiev'de dün gerçekleşen toplantısının planını da altüst etti ve bugün dünya, Avrupa'nın ve Kiev rejiminin tepkisinin ne olacağını merakla bekliyor. Ukrayna'nın yapacağı her yeni hata ise siyasi rejiminin sadece kriz yaratmayı amaçladığını bir kez daha kanıtlayacak” ifadelerini kullandı.

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