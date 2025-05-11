https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/siyaset-bilimci-yucel-turkiyenin-ev-sahipliginde-rusya-ukrayna-konusunda-ilerleme-saglanabilir--1096134378.html
Siyaset Bilimci Yücel: Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna konusunda ilerleme sağlanabilir
Siyaset Bilimci Yücel: Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna konusunda ilerleme sağlanabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in müzakereler için yeninden İstanbul’u adres göstermesini değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel daha önceki görüşmelerde... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T18:16+0300
2025-05-11T18:16+0300
2025-05-11T18:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
umur tugay yücel
rusya
ukrayna
siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc)
nato
i̇stanbul
barış
barış görüşmeleri
barış süreci
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Mart 2022’de Türkiye’nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna heyetleri önce Antalya’da bir araya gelmiş ardımdan da müzakereler için tarafların temsilcileri İstanbul’da buluşmuştu.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti. İstanbul’da iki gün süren toplantılar sonrasında taraflar görüşmelere devam etmek üzere masadan ayrıldılar. O dönemde Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesi konusunda Zelensky yönetimini ikna etmişti. Aradan geçen süreden sonran Rusya Devlet Başkanı Putin’in müzakereler için 15 Mayıs tarihinde İstanbul’u yeniden adres göstermesini değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şunları söyledi: ‘Putin Türkiye’ye güveniyor’ Müzakereler için NATO üyesi olan Türkiye’yi adres gösterilmesinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Yücel sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/ak-parti-sozcusu-celik-rusya---ukrayna-gorusmeleri-hakkinda-konustu-turkiye-guvenilir-adres-1096133504.html
rusya
ukrayna
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
umur tugay yücel, rusya, ukrayna, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), nato, i̇stanbul, barış, barış görüşmeleri, barış süreci
umur tugay yücel, rusya, ukrayna, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), nato, i̇stanbul, barış, barış görüşmeleri, barış süreci
Siyaset Bilimci Yücel: Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna konusunda ilerleme sağlanabilir
Rusya Devlet Başkanı Putin’in müzakereler için yeninden İstanbul’u adres göstermesini değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel daha önceki görüşmelerde Türkiye’nin ev sahipliğinin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesini sağladığını hatırlattı.
Mart 2022’de Türkiye’nin öncülüğünde Rusya ve Ukrayna heyetleri önce Antalya’da bir araya gelmiş ardımdan da müzakereler için tarafların temsilcileri İstanbul’da buluşmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti. İstanbul’da iki gün süren toplantılar sonrasında taraflar görüşmelere devam etmek üzere masadan ayrıldılar. O dönemde Kiev’e gelen dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Rusya’yla hiçbir anlaşmaya imza atılmamasını ve savaşmaya devam edilmesi konusunda Zelensky yönetimini ikna etmişti.
Aradan geçen süreden sonran Rusya Devlet Başkanı Putin’in müzakereler için 15 Mayıs tarihinde İstanbul’u yeniden adres göstermesini değerlendiren Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel şunları söyledi:
Putin'in ön koşul olmadan bu müzakere açıklaması dikkat çekici bir gelişme olarak dünyanın gündemine oturdu. Halbuki Kursk zaferinin ilanı ve 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının Putin ve Rusya için bir güç gösterisi olacağı devamlı Batı'da dile getirildi. Oysa bu zafer gününün ardından Putin bu açıklamaları Rusya'nın ve Putin'in savaşı sonlandırmak için kalıcı bir çözüm arayışında olduğunu bize gösteriyor. Aslında bu sefer Batı ile müzakere değil, Ukrayna ile doğrudan diyalog isteyen bir strateji var. Batılıların hamlelerine karşı Rusya'nın kendi hamlesini yaptığı ortadadır. Tabi burada Putin'in ne Avrupa Birliğinin ne de ABD'nin ateşkes önerilerini kabul etmediğini Rusya'nın doğrudan müzakere istediğini görüyoruz.
‘Putin Türkiye’ye güveniyor’
Müzakereler için NATO üyesi olan Türkiye’yi adres gösterilmesinin Türkiye açısından büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Yücel sözlerine şöyle devam etti:
Savaşın dördüncü yılında ve Rus askeri gücünün yavaş ama stratejik bir şekilde ilerlediği bir dönemde Putin'in bu teklifi oldukça kıymetlidir. Bu teklif Putin'in diplomasiye her zaman açık olduğunu da gösteriyor. Tabi Batılı liderler bu duruma da şüphe ile yaklaşacaktır. Ancak Putin'in işaret ettiği gibi Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yeniden müzakereleri başlatması teklifinin güvenilir ve samimi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ankara'nın NATO üyeliğine rağmen Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaması ve Erdoğan-Putin özel ilişkisi umutları çoğaltmaktadır. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşında geçmişte Türkiye'nin arabuluculuğunda önemli mesafe alınmıştı. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca bu savaşı bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dünyaya ilan etmişti. Türkiye'nin arabuluculuğu ve kolaylaştırıcılığı ile İstanbul müzakerelerinde yeniden Rusya-Ukrayna konusunda ilerleme sağlanabilir. Tabi ki uluslararası toplumunda etkisi müzakerelerin başarıya ulaşması için önemlidir. Bununla beraber Amerikalı ve Avrupalı liderlerin Zelenskiy’e de bu konu da baskı yapması gerekiyor.