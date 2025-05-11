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AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Türkiye güvenilir adres'
AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Türkiye güvenilir adres'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya - Ukrayna görüşmesinin İstanbul'da yapılmasıyla ilgili açıklama yayımladı. Çelik... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T17:27+0300
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Ömer Çelik, Rusya - Ukrayna arasındaki görüşmeler hakkında Türkiye’nin güvenilir bir adres olduğunu duyurdu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği barış iradesinin ve Türkiye’nin güvenilir çözüm adresi olarak öne çıkmasının altını çizdi.İstanbul'daki görüşmeler hakkında Çelik "Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya - Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu: 'Türkiye güvenilir adres'

17:27 11.05.2025 (güncellendi: 18:05 11.05.2025)
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya - Ukrayna görüşmesinin İstanbul'da yapılmasıyla ilgili açıklama yayımladı. Çelik, Türkiye'nin küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümünde güvenilir bir adres haline geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerde aktif rol oynadığını vurguladı.
Ömer Çelik, Rusya - Ukrayna arasındaki görüşmeler hakkında Türkiye’nin güvenilir bir adres olduğunu duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği barış iradesinin ve Türkiye’nin güvenilir çözüm adresi olarak öne çıkmasının altını çizdi.
İstanbul'daki görüşmeler hakkında Çelik "Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
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