https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/sakaryadaki-findik-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1096126464.html

Sakarya'daki fındık fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'daki fındık fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir fındık kırım fabrikasında çıkan yangın hızla büyüyerek fabrikanın depo ve üretim alanını sardı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T10:23+0300

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türki̇ye

türkiye

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yangın

fındık üreticisi

fındık

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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türkiye, sakarya karasu, yangın, fındık üreticisi, fındık