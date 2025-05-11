https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/sakaryadaki-findik-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1096126464.html
Sakarya'daki fındık fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'daki fındık fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir fındık kırım fabrikasında çıkan yangın hızla büyüyerek fabrikanın depo ve üretim alanını sardı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T10:23+0300
2025-05-11T10:23+0300
2025-05-11T10:23+0300
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sakarya karasu
yangın
fındık üreticisi
fındık
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kartalkayada-78-kisinin-hayatini-kaybettigi-yanginin-cikis-ani-goruntuleri-ortaya-cikti-1095843612.html
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türkiye, sakarya karasu, yangın, fındık üreticisi, fındık
türkiye, sakarya karasu, yangın, fındık üreticisi, fındık
Sakarya'daki fındık fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir fındık kırım fabrikasında çıkan yangın hızla büyüyerek fabrikanın depo ve üretim alanını sardı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.