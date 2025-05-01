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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Grand Kartal Otel'de aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Restoran kısmında başlayan yangının çıkış anı ve büyümesi görüntülere yansırken, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor.Yoğun alev görüntülere yansıdıOtelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı. Grand Kartal Otel'in restoran bölümüne gelen personelin içeride çalıştıktan sonra mutfağa geçtiği görülen kayıtta, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor.Kayıtta, hızla restoranın tamamını kaplayan dumanın bir süre sonra mutfak bölümüne ulaştığı, dumanı fark eden mutfak görevlisinin arkadaşlarına haber verdiği anlar yer alıyor.Panik halde koşuşturan görevlilerin sağ tarafta bulunan kapıdan dışarı çıktığı, bir süre sonra tamamen dumanla kaplanan mutfak bölümünün görünmez hale geldiği kayda geçiyor.Soruşturmada ne olmuştu?Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 9 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.
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Kartalkaya'daki otel yangınının başlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Kartalkaya'daki otel yangınının başlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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grand kartal oteli, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu, yangın, yangın felaketi
grand kartal oteli, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, bolu, yangın, yangın felaketi

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı

16:56 01.05.2025
© AA / Evrim AydınAFAD
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© AA / Evrim Aydın
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Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Grand Kartal Otel'de aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Restoran kısmında başlayan yangının çıkış anı ve büyümesi görüntülere yansırken, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor.
© Sputnik

Yoğun alev görüntülere yansıdı

Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı. Grand Kartal Otel'in restoran bölümüne gelen personelin içeride çalıştıktan sonra mutfağa geçtiği görülen kayıtta, duman çıkmaya başlayan "grill plate"in (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) bulunduğu alanda bir süre sonra yoğun alev gözleniyor.
Kayıtta, hızla restoranın tamamını kaplayan dumanın bir süre sonra mutfak bölümüne ulaştığı, dumanı fark eden mutfak görevlisinin arkadaşlarına haber verdiği anlar yer alıyor.
Panik halde koşuşturan görevlilerin sağ tarafta bulunan kapıdan dışarı çıktığı, bir süre sonra tamamen dumanla kaplanan mutfak bölümünün görünmez hale geldiği kayda geçiyor.

Soruşturmada ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 9 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.
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