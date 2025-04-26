https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/saglik-bakanligi-duyurdu-healthturkiye-1095699060.html
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'HealthTürkiye'
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'HealthTürkiye'
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sağlık turiziminde faaliyet gösteren tesisler 'HealthTürkiye' portalına entegre edilecek. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T04:55+0300
2025-04-26T04:55+0300
2025-04-26T04:57+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
ushaş
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Resmi Gazete'de sağlık turizmi alanına büyük yenilik getirecek Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye Portalı ile entegre çalışacak.'Health Türkiye' portalıSağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetlerin HealthTürkiye Portalı üzerinden takip edilebileceğini bildiren yönetmelikle, turist hastalar da aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecekler.Komplikasyon sigortası zorunluYönetmeliğe göre sağlık tesislerinde, sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Ayrıca Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda destekleyecek.Uzaktan sağlık hizmeti sunulabilecekYönetmelikle sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye Portalı üzerinden ilan etmek zorunda olacak.Aynı zamanda tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikâyet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/1-mayis-ve-19-mayista-ankara-istanbul-ve-izmirde-metro-ve-rayli-sistem-hatlari-ucretsiz-olacak-1095698441.html
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sağlık bakanlığı, ushaş
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 'HealthTürkiye'
04:55 26.04.2025 (güncellendi: 04:57 26.04.2025)
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sağlık turiziminde faaliyet gösteren tesisler 'HealthTürkiye' portalına entegre edilecek.
Resmi Gazete'de sağlık turizmi alanına büyük yenilik getirecek Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye Portalı ile entegre çalışacak.
Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetlerin HealthTürkiye Portalı üzerinden takip edilebileceğini bildiren yönetmelikle, turist hastalar da aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecekler.
Komplikasyon sigortası zorunlu
Yönetmeliğe göre sağlık tesislerinde, sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Ayrıca Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda destekleyecek.
Uzaktan sağlık hizmeti sunulabilecek
Yönetmelikle sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye Portalı üzerinden ilan etmek zorunda olacak.
Aynı zamanda tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikâyet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak..