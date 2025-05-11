https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/rusya-ukrayna-3-gunluk-ateskeste-14-bin-43-ihlal-gerceklestirdi-1096128821.html

Rusya: Ukrayna, 3 günlük ateşkeste 14 bin 43 ihlal gerçekleştirdi

Rusya: Ukrayna, 3 günlük ateşkeste 14 bin 43 ihlal gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Geçen ay ilan edilen Paskalya ateşkesi boyunca saldırılarını aralıksız sürdüren Ukrayna ordusu, 3 gün süren Zafer Günü ateşkesinde de 14 binden fazla ihlalde... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T12:18+0300

2025-05-11T12:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde ilan ettiği 3 günlük ateşkes boyunca Ukrayna tarafından 14 bin 43 ihlal yapıldığını vurguladı.Ukrayna ordusunun tüm temas hattı boyunca tank, top ve havan silahlarıyla 4 bin 11 atış yaptığını, İHA'lardan 9 bin 918 bombardıman ve atış gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, Kiev rejimine bağlı güçlerin Rusya'nın sınırdaki Kursk ve Belgorod bölgelerine 5 sızma girişiminde bulunduğunu bildirdi.Bakanlık, ateşkes boyunca özel askeri harekat bölgesi dışında 58 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından engellediğini kaydetti.Savunma Bakanlığı, bu koşullar altında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna simetrik karşılık verdiğinin, Kiev rejiminin suç niteliğindeki tavizlerine cevaben duruma uygun şekilde hareket ettiğinin altını çizdi.Bakanlık, ateşkes rejiminin sona ermesiyle Rus ordusunun özel askeri harekata kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.Putin, 8 Mayıs 00:00'dan 11 Mayıs00:00'a kadar ateşkes ilan etmiş ve 3 günlük ateşkes bu gece itibarıyla sona ermişti.

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