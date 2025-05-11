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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/rusya-ukrayna-3-gunluk-ateskeste-14-bin-43-ihlal-gerceklestirdi-1096128821.html
Rusya: Ukrayna, 3 günlük ateşkeste 14 bin 43 ihlal gerçekleştirdi
Rusya: Ukrayna, 3 günlük ateşkeste 14 bin 43 ihlal gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Geçen ay ilan edilen Paskalya ateşkesi boyunca saldırılarını aralıksız sürdüren Ukrayna ordusu, 3 gün süren Zafer Günü ateşkesinde de 14 binden fazla ihlalde... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T12:18+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde ilan ettiği 3 günlük ateşkes boyunca Ukrayna tarafından 14 bin 43 ihlal yapıldığını vurguladı.Ukrayna ordusunun tüm temas hattı boyunca tank, top ve havan silahlarıyla 4 bin 11 atış yaptığını, İHA'lardan 9 bin 918 bombardıman ve atış gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, Kiev rejimine bağlı güçlerin Rusya'nın sınırdaki Kursk ve Belgorod bölgelerine 5 sızma girişiminde bulunduğunu bildirdi.Bakanlık, ateşkes boyunca özel askeri harekat bölgesi dışında 58 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından engellediğini kaydetti.Savunma Bakanlığı, bu koşullar altında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna simetrik karşılık verdiğinin, Kiev rejiminin suç niteliğindeki tavizlerine cevaben duruma uygun şekilde hareket ettiğinin altını çizdi.Bakanlık, ateşkes rejiminin sona ermesiyle Rus ordusunun özel askeri harekata kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.Putin, 8 Mayıs 00:00'dan 11 Mayıs00:00'a kadar ateşkes ilan etmiş ve 3 günlük ateşkes bu gece itibarıyla sona ermişti.
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Rusya: Ukrayna, 3 günlük ateşkeste 14 bin 43 ihlal gerçekleştirdi

12:18 11.05.2025 (güncellendi: 12:40 11.05.2025)
© SputnikUkrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
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Geçen ay ilan edilen Paskalya ateşkesi boyunca saldırılarını aralıksız sürdüren Ukrayna ordusu, 3 gün süren Zafer Günü ateşkesinde de 14 binden fazla ihlalde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde ilan ettiği 3 günlük ateşkes boyunca Ukrayna tarafından 14 bin 43 ihlal yapıldığını vurguladı.

Ukrayna ordusunun tüm temas hattı boyunca tank, top ve havan silahlarıyla 4 bin 11 atış yaptığını, İHA'lardan 9 bin 918 bombardıman ve atış gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, Kiev rejimine bağlı güçlerin Rusya'nın sınırdaki Kursk ve Belgorod bölgelerine 5 sızma girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, ateşkes boyunca özel askeri harekat bölgesi dışında 58 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından engellediğini kaydetti.

Savunma Bakanlığı, bu koşullar altında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna simetrik karşılık verdiğinin, Kiev rejiminin suç niteliğindeki tavizlerine cevaben duruma uygun şekilde hareket ettiğinin altını çizdi.

Bakanlık, ateşkes rejiminin sona ermesiyle Rus ordusunun özel askeri harekata kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Putin, 8 Mayıs 00:00'dan 11 Mayıs00:00'a kadar ateşkes ilan etmiş ve 3 günlük ateşkes bu gece itibarıyla sona ermişti.
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