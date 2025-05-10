https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/kremlin-sozcusu-peskov-bizim-kendi-tutumumuz-var-diyerek-konustu-30-gunluk-ateskes-onerisini-1096122726.html

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'bizim kendi tutumumuz var' diyerek konuştu: '30 günlük ateşkes önerisini değerlendireceğiz'

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'bizim kendi tutumumuz var' diyerek konuştu: '30 günlük ateşkes önerisini değerlendireceğiz'

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da 30 günlük ateşkes önerisini değerlendireceğini belirtti. 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T22:11+0300

2025-05-10T22:11+0300

2025-05-10T22:11+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Zafer Bayramı’nın yıldönümü kutlamaları sırasında ateşkes ilan edilmesini önerdiğini hatırlatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu yeni bir gelişme, bunu düşüneceğiz. Bizim kendi tutumumuz var” dedi.Kremlin Sözcüsü, “Kiev’in bu öneriye verdiği bir tepkiyi duydunuz mu? Biz de duymadık. Kiev’in bu öneriye yanıt vermemesi ya da reddetmesi nedeniyle herhangi bir eleştiriyle karşılaştığını duydunuz mu? Hayır. Eğer Kiev ateşkese gerçekten hazırsa, neden en azından üç günlüğüne ateşkes ilan edilmiyor?” ifadelerini kullandı.Peskov, Avrupa’nın açıkça çatışmacı bir tutum sergilediğine dikkat çekerek Rusya’nın bu yaklaşıma artık alışkın olduğunu dile getirdi.Rusya’ya baskı yapmanın faydasız olduğunu vurgulayan Peskov, “Tarihe bakarsanız, Rusya’nın baskıya karşı dayanıklı olduğunu görürsünüz. Diyaloğa ve çözüm arayışlarına açığız. Arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, 'İstekliler koalisyonu' toplantısı için Kiev’i ziyaret etmişti. Bu ziyaretten önce yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna’nın ateşkes koşullarını kabul etmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtilmişti.Görüşmelerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev yönetiminin ve müttefiklerinin Pazartesi gününden itibaren en az 30 gün süreyle tam ve koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını açıklamıştı.Daha önce Peskov, Kremlin’in ABD yönetiminin ateşkes önerisini ilk etapta desteklediğini ancak çok sayıda detay bulunduğunu ve bu nedenle bazı çekincelerle yaklaştığını belirtmişti. Ateşkesin sağlanabilmesi için Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurması gerektiğini vurgulayan Peskov, aksi takdirde bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne avantaj sağlayarak seferberliği sürdürmesine olanak tanıyacağını vurgulamıştı.Peskov, Rusya’nın çatışmayı sona erdirmek için elinden geleni yaptığını ancak Ukrayna’nın müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını ifade etmişti.

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kiev, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, fransa, almanya, i̇ngiltere, friedrich merz, emmanuel macron, donald tusk, andrey sibiga