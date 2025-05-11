https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinin-istanbulda-muzakere-teklifine-trumptan-ilk-tepki-rusya-ve-ukrayna-icin-harika-bir-gun-1096125626.html

Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine Trump'tan ilk tepki: 'Rusya ve Ukrayna için harika bir gün'

Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine Trump'tan ilk tepki: 'Rusya ve Ukrayna için harika bir gün'

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için göreve geldiği günden beri yoğun çaba sarf eden ABD Başkanı Trump, Putin'in yaptığı müzakereleri sürdürme teklifinden... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T09:16+0300

2025-05-11T09:16+0300

2025-05-11T09:56+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya sunduğu İstanbul'da müzakerelere devam etme teklifine ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün!" ifadelerini kullandı.Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bu bitmek bilmeyen 'kan banyosunun' bir umut sona ermesiyle kurtulacak yüz binlerce hayatı düşündüğünü belirten Trump, "Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" yorumunu yaptı.Ukrayna'da çözümün gerçekleşmesi için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, "ABD, bunlar (çatışmalar) yerine yeniden yapılanma ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta geliyor!" dedi.Macron: Yetersiz bir adımFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in müzakere teklifini 'yetersiz bir adım' olarak gördüğünü belirtti.Macron, müzakerelerden önce koşulsuz ateşkesin gerçekleşmeyeceği mesajını verdi.Putin'in yeni müzakere önerisiRus lider Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da devam etmeyi teklif etiklerini belirtmişti. Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putin-kieve-herhangi-bir-on-kosul-olmaksizin-dogrudan-muzakerelere-devam-etmeyi-oneriyoruz-1096123102.html

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