Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine Trump'tan ilk tepki: 'Rusya ve Ukrayna için harika bir gün'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:14
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:29
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:52
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:04
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:11
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:42
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:11
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
16:10
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
16:35
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:10
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
17:25
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
17:47
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
19:00
68 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
20:14
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
20:48
3 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:00
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
55 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:06
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:16
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:28
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:51
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:02
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:10
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:41
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Mehmet Perinçek: SSCB kaybetseydi dünya Nazileşirdi
13:11
41 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
13:56
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:10
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
18:10
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
19:24
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
19:39
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
20:01
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
20:22
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:47
10 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:01
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
51 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
23:03
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
23:37
3 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:48
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinin-istanbulda-muzakere-teklifine-trumptan-ilk-tepki-rusya-ve-ukrayna-icin-harika-bir-gun-1096125626.html
Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine Trump'tan ilk tepki: 'Rusya ve Ukrayna için harika bir gün'
Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine Trump'tan ilk tepki: 'Rusya ve Ukrayna için harika bir gün'
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için göreve geldiği günden beri yoğun çaba sarf eden ABD Başkanı Trump, Putin'in yaptığı müzakereleri sürdürme teklifinden... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T09:16+0300
2025-05-11T09:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
türkiye
rusya
ukrayna
i̇stanbul
donald trump
vladimir putin
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095797666_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fe62daae2abfc48d2343dacc7728bb0.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya sunduğu İstanbul'da müzakerelere devam etme teklifine ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün!" ifadelerini kullandı.Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bu bitmek bilmeyen 'kan banyosunun' bir umut sona ermesiyle kurtulacak yüz binlerce hayatı düşündüğünü belirten Trump, "Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" yorumunu yaptı.Ukrayna'da çözümün gerçekleşmesi için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, "ABD, bunlar (çatışmalar) yerine yeniden yapılanma ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta geliyor!" dedi.Macron: Yetersiz bir adımFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in müzakere teklifini 'yetersiz bir adım' olarak gördüğünü belirtti.Macron, müzakerelerden önce koşulsuz ateşkesin gerçekleşmeyeceği mesajını verdi.Putin'in yeni müzakere önerisiRus lider Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da devam etmeyi teklif etiklerini belirtmişti. Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putin-kieve-herhangi-bir-on-kosul-olmaksizin-dogrudan-muzakerelere-devam-etmeyi-oneriyoruz-1096123102.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095797666_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_9e9ec18557937214be2e12a687319986.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, türkiye, rusya, ukrayna, i̇stanbul, donald trump, vladimir putin, ateşkes
haberler, türkiye, rusya, ukrayna, i̇stanbul, donald trump, vladimir putin, ateşkes

Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine Trump'tan ilk tepki: 'Rusya ve Ukrayna için harika bir gün'

09:16 11.05.2025 (güncellendi: 09:56 11.05.2025)
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için göreve geldiği günden beri yoğun çaba sarf eden ABD Başkanı Trump, Putin'in yaptığı müzakereleri sürdürme teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya sunduğu İstanbul'da müzakerelere devam etme teklifine ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün!" ifadelerini kullandı.

Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bu bitmek bilmeyen 'kan banyosunun' bir umut sona ermesiyle kurtulacak yüz binlerce hayatı düşündüğünü belirten Trump, "Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" yorumunu yaptı.

Ukrayna'da çözümün gerçekleşmesi için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, "ABD, bunlar (çatışmalar) yerine yeniden yapılanma ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta geliyor!" dedi.

Macron: Yetersiz bir adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in müzakere teklifini 'yetersiz bir adım' olarak gördüğünü belirtti.

Macron, müzakerelerden önce koşulsuz ateşkesin gerçekleşmeyeceği mesajını verdi.

Putin'in yeni müzakere önerisi

Rus lider Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da devam etmeyi teklif etiklerini belirtmişti.

Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
DÜNYA
Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz
02:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала