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Putin: Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere İstanbul'da devam etmeyi öneriyoruz
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Putin’den son dört günlük görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklama
Putin’den son dört günlük görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T01:43+0300
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dünya
vladimir putin
açıklama
gazeteciler
moskova
büyük vatanseverlik savaşı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. Gazetecilerden soru alınması beklenmiyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.Putin, konuşmasına başlarken Rusya'nın Nazizme karşı kazanılan ortak zafere katkıda bulunanları saygıyla andığını söyledi. Devlet Başkanı ayrıca Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılan yabancı ortaklarına da teşekkür etti.Putin, Zafer Günü kutlamaları kapsamında sırasında yaptığı görüşmelerin dolu ve bilgilendirici olduğunu belirtti.Putinin konuşmasından öne çıkkan başlıklar:
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vladimir putin, açıklama, gazeteciler, moskova, büyük vatanseverlik savaşı
vladimir putin, açıklama, gazeteciler, moskova, büyük vatanseverlik savaşı

Putin’den son dört günlük görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklama

01:43 11.05.2025 (güncellendi: 01:52 11.05.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinTổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự
Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© POOL
/
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Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. Gazetecilerden soru alınması beklenmiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.
Putin, konuşmasına başlarken Rusya'nın Nazizme karşı kazanılan ortak zafere katkıda bulunanları saygıyla andığını söyledi.
Devlet Başkanı ayrıca Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılan yabancı ortaklarına da teşekkür etti.
Putin, Zafer Günü kutlamaları kapsamında sırasında yaptığı görüşmelerin dolu ve bilgilendirici olduğunu belirtti.
Putinin konuşmasından öne çıkkan başlıklar:
Moskova, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılma kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor.
Tehdit ve şantajlara rağmen bazı Avrupalı liderler Zaferin yıldönümüne katıldılar ve Moskova onların bu cesaretini takdir ediyor.
Moskova, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılma kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor.
Tehdit ve şantajlara rağmen bazı Avrupalı liderler Zaferin yıldönümüne katıldılar ve Moskova onların bu cesaretini takdir ediyor.
Rusya, Avrupa ile yapıcı ilişkilerin bir gün yeniden tesis edileceğine dair umudunu koruyor.
Bazı ülkeler Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünde bile Rusya ile ültimatom diliyle konuşmaya çalışıyor.
Rusya, Ukrayna ihtilafının sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı tüm yabancı liderlere minnettar.
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