Putin’den son dört günlük görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklama
01:43 11.05.2025 (güncellendi: 01:52 11.05.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinTổng thống Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự
© POOL/
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Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. Gazetecilerden soru alınması beklenmiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.
Putin, konuşmasına başlarken Rusya'nın Nazizme karşı kazanılan ortak zafere katkıda bulunanları saygıyla andığını söyledi.
Devlet Başkanı ayrıca Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılan yabancı ortaklarına da teşekkür etti.
Putin, Zafer Günü kutlamaları kapsamında sırasında yaptığı görüşmelerin dolu ve bilgilendirici olduğunu belirtti.
Putinin konuşmasından öne çıkkan başlıklar:
Moskova, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılma kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor.
Tehdit ve şantajlara rağmen bazı Avrupalı liderler Zaferin yıldönümüne katıldılar ve Moskova onların bu cesaretini takdir ediyor.
Moskova, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılma kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor.
Tehdit ve şantajlara rağmen bazı Avrupalı liderler Zaferin yıldönümüne katıldılar ve Moskova onların bu cesaretini takdir ediyor.
Rusya, Avrupa ile yapıcı ilişkilerin bir gün yeniden tesis edileceğine dair umudunu koruyor.
Bazı ülkeler Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünde bile Rusya ile ültimatom diliyle konuşmaya çalışıyor.
Rusya, Ukrayna ihtilafının sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı tüm yabancı liderlere minnettar.