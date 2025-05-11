https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/putinden-son-dort-gunluk-gorusmelerinin-sonuclarina-iliskin-aciklama-1096122918.html

Putin’den son dört günlük görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklama

Putin’den son dört günlük görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T01:43+0300

2025-05-11T01:43+0300

2025-05-11T01:52+0300

dünya

vladimir putin

açıklama

gazeteciler

moskova

büyük vatanseverlik savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095658828_0:136:2597:1596_1920x0_80_0_0_21f63ef2470170bdce95f05bf7e4aa07.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dört günde yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor. Gazetecilerden soru alınması beklenmiyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 7 Mayıs'tan bu yana yabancı liderler ve ülke delegasyonlarıyla tam 17 görüşme gerçekleştirdi.Putin, konuşmasına başlarken Rusya'nın Nazizme karşı kazanılan ortak zafere katkıda bulunanları saygıyla andığını söyledi. Devlet Başkanı ayrıca Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katılan yabancı ortaklarına da teşekkür etti.Putin, Zafer Günü kutlamaları kapsamında sırasında yaptığı görüşmelerin dolu ve bilgilendirici olduğunu belirtti.Putinin konuşmasından öne çıkkan başlıklar:

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, açıklama, gazeteciler, moskova, büyük vatanseverlik savaşı