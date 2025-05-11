Prof Dr. Sambur: Rusya sorunu köklerinden çözmek için radikal bir çağrı yaptı

"Biz bu çerçevede Ukrayna'nın ve Avrupa'nın buna nasıl bir cevap vereceğini bekleyip göreceğiz ama bu da aslında Rusya açısından radikal bir şey. Rusya artık Ukrayna'yla Zelenskiy yönetimiyle, ne Amerika'yı ne Avrupa'yı bir araya koymadan iki komşu devlet şeklinde bu işi kendi aramızda çözelim diyor. Öbür türlü olay giderek çözümsüzlüğe mahkum oluyor şeklinde bir süreci elde ettiğinin farkında. Bence Putin'in bu önerisinin arkasında hem Avrupa'ya bir cevap var, hem de Ukrayna'yla bu işi tarihleri, kültürleri, coğrafyaları bir olan iki ülkenin bir araya gelip çözmesi için bir imkanın açılması olarak değerlendirmek gerekir.”