Prof Dr. Sambur: Rusya sorunu köklerinden çözmek için radikal bir çağrı yaptı
© Sputnik / Александр КазаковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi
© Sputnik / Александр Казаков
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimini ile 15 Mayıs’ta müzakerelere devam etmek için İstanbul’a davet etti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur Putin’in çağrısını radikal ve tarihi olarak değerlendirdi.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıl dönümünde Ukrayna ile iki günlük ateşkes ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta Ukrayna yönetimini müzakerelere başlamak için İstanbul’a davet etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu çağrısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken ABD Başkanı Donald Trump’tan "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün!" açıklaması geldi.
Yaşanan bu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
“Trump'ın işbaşına gelmesi ve Rusya ile diplomatik kanalları açması, Rusya'nın barış girişimleri konusunda daha aktif girişimlerde bulunmasının önünü açtı. Şimdiye kadar Rusya-Amerikan görüşmelerinden çok somut bir son uç çıkmadı. Şu anda Ukrayna, Avrupa ülkeleri, Polonya, Fransa, İngiltere, Almanya, Fransa, bu ülkelerden oluşan birlik çerçevesinde birtakım girişimlerde bulunuyorlar. Tabi şu anda istenilen bir 30 günlük ateşkesin tekrar yapılması."
İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin Moskova'da Zafer Yıldönümü'nün kutlandığını belirten Prof. Dr. Bilal Sambur, şunları kaydetti.
"Rusya'ya bütün dünya liderleri geldi. Putin bu uluslararası organizasyon dahilinde flaş bir öneride bulundu. Yani ‘Biz günü birlik ateşkes tartışmaları detaylarıyla ilgileneceğimize sorunun kökleriyle ilgilenelim, sorunun bütüncül bir şekilde ele alalım. Bir süreç başlatalım ve bunun için de araya kimseyi koymadan direkt Ukrayna ile yüz yüze görüşmeler yapalım’ şeklinde radikal bir öneride bulundu. Bu tabi Ukrayna'nın bu Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği yeni girişime bir cevap niteliği taşıyor."
Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz bu çerçevede Ukrayna'nın ve Avrupa'nın buna nasıl bir cevap vereceğini bekleyip göreceğiz ama bu da aslında Rusya açısından radikal bir şey. Rusya artık Ukrayna'yla Zelenskiy yönetimiyle, ne Amerika'yı ne Avrupa'yı bir araya koymadan iki komşu devlet şeklinde bu işi kendi aramızda çözelim diyor. Öbür türlü olay giderek çözümsüzlüğe mahkum oluyor şeklinde bir süreci elde ettiğinin farkında. Bence Putin'in bu önerisinin arkasında hem Avrupa'ya bir cevap var, hem de Ukrayna'yla bu işi tarihleri, kültürleri, coğrafyaları bir olan iki ülkenin bir araya gelip çözmesi için bir imkanın açılması olarak değerlendirmek gerekir.”