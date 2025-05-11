https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/peskov-rusya-ukraynaya-avrupa-baris-gucu-konuslandirma-fikrini-kabul-etmiyor-1096134649.html
Peskov: Rusya, Ukrayna'ya Avrupa barış gücü konuşlandırma fikrini kabul etmiyor
Peskov: Rusya, Ukrayna'ya Avrupa barış gücü konuşlandırma fikrini kabul etmiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya Avrupa 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini eleştirerek, Rusya'nın böyle bir durumu kabul etmeyeceğinin altını çizdi. 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T19:00+0300
2025-05-11T19:00+0300
2025-05-11T19:09+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupa 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini eleştirdi.Peskov, Amerikan ABC televizyonuna demecinde, Rusya'nın Ukrayna'da Avrupa 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini kabul etmediğini ifade etti.Kremlin Sözcüsü, ilgili soru karşısında, "Hayır, bunu kabul edemeyiz" yanıtını verdi.Ukrayna çözümünün tek bir kağıdı imzalamaktan daha karmaşık olduğuna dikkat çeken Peskov, "Çözüme ulaşma süreci, her biri Rusya ve Ukrayna'nın geleceği açısından hayati önem taşıyan küçük ayrıntılarla dolu" ifadelerini kullandı.Kiev yetkililerinin barış müzakerelerinden kaçınmaya çalışırken, Rus yönetiminin buna hazır olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna üzerinde muazzam bir nüfuzu olduğunu ve Moskova'nın, Trump'ın Kiev rejimini diyalog fikrine yaklaştırmasını beklediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erdogan-putinle-konustu-ukrayna-krizi-ele-alindi-1096130973.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, çözüm süreci, abc, avrupa, barış gücü, abd, donald trump, kiev
Peskov: Rusya, Ukrayna'ya Avrupa barış gücü konuşlandırma fikrini kabul etmiyor
19:00 11.05.2025 (güncellendi: 19:09 11.05.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya Avrupa 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini eleştirerek, Rusya'nın böyle bir durumu kabul etmeyeceğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupa 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini eleştirdi.
Peskov, Amerikan ABC televizyonuna demecinde, Rusya'nın Ukrayna'da Avrupa 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini kabul etmediğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, ilgili soru karşısında, "Hayır, bunu kabul edemeyiz" yanıtını verdi.
Ukrayna çözümünün tek bir kağıdı imzalamaktan daha karmaşık olduğuna dikkat çeken Peskov, "Çözüme ulaşma süreci, her biri Rusya ve Ukrayna'nın geleceği açısından hayati önem taşıyan küçük ayrıntılarla dolu" ifadelerini kullandı.
Kiev yetkililerinin barış müzakerelerinden kaçınmaya çalışırken, Rus yönetiminin buna hazır olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna üzerinde muazzam bir nüfuzu olduğunu ve Moskova'nın, Trump'ın Kiev rejimini diyalog fikrine yaklaştırmasını beklediğini vurguladı.