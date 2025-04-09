https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/esinin-takilarini-alarak-eski-sevgilisine-kacan-adam-hakkinda-mahkemeden-emsal-nafaka-karari-cikti-1095252173.html

Eşinin takılarını alarak eski sevgilisine kaçan koca hakkında mahkemeden 'emsal nafaka kararı' çıktı

Eşinin takılarını alarak eski sevgilisine kaçan koca hakkında mahkemeden 'emsal nafaka kararı' çıktı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da meydana gelen olayda, eşinin takılarını da alarak evi terk eden ve eski sevgilisine dönen adam hakkında karar açıklandı. İdare Mahkemesi, tazminat... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T14:04+0300

2025-04-09T14:04+0300

2025-04-09T14:55+0300

yaşam

sakarya

aile mahkemesi

idare mahkemesi

nafaka

tazminat davası

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Evlendikten bir süre sonra eşinin takılarını da alarak eski sevgilisine kaçan ve boşanma davası açan adamla ilgili karar açıklandı. İdare mahkemesi adamın hem tazminat ödemesine karar verdi hem de yerel mahkemenin 'kadın çalıştığı için' bağlanmasını reddettiği nafakanın ödenmesine karar verdi. Tüm takılarla birlikte gittiİlginç boşanma süreciyle ilgili olarak Milliyet'in haberine göre, İstanbul'da 2005 yılında evlenen bir çift, 2008 yılından beri ayrı yaşıyordu. Evlendikten sonra düğünde geline takılan tüm takıları alan erkek, Ankara’ya eski sevgilisine kaçtı. 2020 yılında ise boşanma davası açtı. Kadın bu davaya karşı dava açarken, 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat talep etti. Aynı zamanda müşterek çocuk için 2 bin TL tedbir nafakası ve davacı kadın müvekkil için 2 bin TL tedbir nafakası talep edildi.Mahkeme takıların iadesine karar verdiAile mahkemesi tarafların 2023 yılında boşanmasına karar verirken kadına 45 bin TL maddi, 40 bin TL de manevi tazminata ödenmesine karar verdi. Mahkeme aynı zamanda çocuk için 2 bin lira iştirak nafakası ödenmesine hükmederken, 8 adet 22 ayar bilezik, 1 adet 22 ayar takı setinden oluşan altınların da kadına iadesine karar verdi. Kadın çalıştığı için mahkeme 'nafaka'ya gerek yok dediAile mahkemesi kadının talebi doğrultusunda yardım nafakasının verilmesine karar vermedi. Çünkü kadın eşin çalışmasından dolayı talebi reddetti. Bunun neticesinde kadın, davaya itiraz etti. İtiraz dilekçesinde özellikle kadının çalışmasından dolayı kesinlikle nafaka almamasının hukuka uygun olmadığı gerekçe gösterilerek itiraz yapıldı.İdare Mahkemesi kadını haklı buldu, nafakayı onayladıSakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada yeni bir karar verildi. Kararda, kadına verilen tazminatın 300 bin liraya yükseltilmesine karar verirken, nafakayla ilgili de yeni bir karara imza attı. Erkek eşin 'tam kusurlu' olduğunun altının çizildiği kararda şu ifadelere yer verildi: “Tarafların mahkemece tespit olunan ekonomik ve sosyal durumları paranın satın alma gücü ve hakkaniyet ilkesi ve kusuru bulunmayan kadın eş yararına yoksulluk nafakası isteminin reddine karar verilmesinin usul ve hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla, kadın eşin yoksulluk nafakasına yönelik istinaf başvurusunun kabulüne, aylık 2.000-TL yoksulluk nafakasının erkek eşten alınarak, kadın eşe verilmesi gerektiği kanısına ulaşılmıştır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/bosanma-sistemi-ve-nafaka-odemeleri-degisiyor-bosanma-davalari-hizlanacak-suresiz-nafaka-sona-1094174909.html

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sakarya, aile mahkemesi, idare mahkemesi, nafaka, tazminat davası