https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/istanbulun-barajlari-yaza-hazir-mi-su-seviyesi-yeniden-geriledi-1096116300.html

İstanbul'un barajları yaza hazır mı? Su seviyesi yeniden geriledi

İstanbul'un barajları yaza hazır mı? Su seviyesi yeniden geriledi

Sputnik Türkiye

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 79,93’e geriledi. İSKİ verilerine göre yaz öncesi kritik seviyelere yaklaşan su miktarı endişeye neden oldu. Güncel baraj verileri ve son 10 yılın karşılaştırması haberde.

2025-05-10T16:14+0300

2025-05-10T16:14+0300

2025-05-10T16:14+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

baraj doluluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093860980_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_68e8f23bb1066a4157a08adf5af8579f.jpg

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı yeniden düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 10 Mayıs 2025 verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk yüzde 79.93 olarak ölçüldü. Bu oran, Nisan başında yüzde 80’in üzerindeydi.Kentte dün günlük su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken, bu yıl barajlara düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 276,91 kilogram oldu. Baraj ve göletlerin toplam su tutma kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküpken, mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküple sınırlı kaldı.Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralanıyor:Geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla bu yılın doluluk oranı, geçen yılki büyük kuraklık sonrası toparlanma sinyali verse de sürdürülebilir su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Örneğin 2023'te doluluk yalnızca yüzde 49,44’tü.Son 10 yılın doluluk oranları İSKİ istatistiklerine göre, 10 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 95,07, 2016'da yüzde 82,84, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 87,92, 2019'da yüzde 89,82, 2020'de yüzde 69,3, 2021'de yüzde 78,36, 2022'de yüzde 86,23, 2023'te yüzde 49,44, 2024'te yüzde 83,12, 2025'te yüzde 79,93 olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulda-son-yagmurlar-barajlara-doldurdu-doluluk-orani-yuzde-80i-gecti-1095031410.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul baraj doluluk oranı, iski baraj verileri 2025, istanbul su seviyesi,