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İstanbul'un barajları yaza hazır mı? Su seviyesi yeniden geriledi
İstanbul'un barajları yaza hazır mı? Su seviyesi yeniden geriledi
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 79,93’e geriledi. İSKİ verilerine göre yaz öncesi kritik seviyelere yaklaşan su miktarı endişeye neden oldu. Güncel baraj verileri ve son 10 yılın karşılaştırması haberde.
2025-05-10T16:14+0300
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türki̇ye
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı yeniden düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 10 Mayıs 2025 verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk yüzde 79.93 olarak ölçüldü. Bu oran, Nisan başında yüzde 80’in üzerindeydi.Kentte dün günlük su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken, bu yıl barajlara düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 276,91 kilogram oldu. Baraj ve göletlerin toplam su tutma kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküpken, mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküple sınırlı kaldı.Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralanıyor:Geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla bu yılın doluluk oranı, geçen yılki büyük kuraklık sonrası toparlanma sinyali verse de sürdürülebilir su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Örneğin 2023'te doluluk yalnızca yüzde 49,44’tü.Son 10 yılın doluluk oranları İSKİ istatistiklerine göre, 10 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 95,07, 2016'da yüzde 82,84, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 87,92, 2019'da yüzde 89,82, 2020'de yüzde 69,3, 2021'de yüzde 78,36, 2022'de yüzde 86,23, 2023'te yüzde 49,44, 2024'te yüzde 83,12, 2025'te yüzde 79,93 olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulda-son-yagmurlar-barajlara-doldurdu-doluluk-orani-yuzde-80i-gecti-1095031410.html
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istanbul baraj doluluk oranı, iski baraj verileri 2025, istanbul su seviyesi,
istanbul baraj doluluk oranı, iski baraj verileri 2025, istanbul su seviyesi,

İstanbul'un barajları yaza hazır mı? Su seviyesi yeniden geriledi

16:14 10.05.2025
© AAİstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA
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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 80’in altına düştü. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajlarda şu an 693 milyon metreküp su bulunuyor. Yaz ayları yaklaşırken su tüketimi artmaya devam edecek.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı yeniden düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 10 Mayıs 2025 verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk yüzde 79.93 olarak ölçüldü. Bu oran, Nisan başında yüzde 80’in üzerindeydi.
Kentte dün günlük su tüketimi 3 milyon 279 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken, bu yıl barajlara düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 276,91 kilogram oldu. Baraj ve göletlerin toplam su tutma kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküpken, mevcut su miktarı 693,74 milyon metreküple sınırlı kaldı.

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralanıyor:

Elmalı yüzde 92,37
Ömerli yüzde 92,29
Pabuçdere yüzde 91,63
Kazandere yüzde 92,25
Darlık yüzde 82,15
Terkos yüzde 79,97
Büyükçekmece yüzde 70,52
Sazlıdere yüzde 57,65
Alibey yüzde 59,97
Istrancalar yüzde 53,39
Geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla bu yılın doluluk oranı, geçen yılki büyük kuraklık sonrası toparlanma sinyali verse de sürdürülebilir su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Örneğin 2023'te doluluk yalnızca yüzde 49,44’tü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 10 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 95,07, 2016'da yüzde 82,84, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 87,92, 2019'da yüzde 89,82, 2020'de yüzde 69,3, 2021'de yüzde 78,36, 2022'de yüzde 86,23, 2023'te yüzde 49,44, 2024'te yüzde 83,12, 2025'te yüzde 79,93 olarak kaydedildi.
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da son yağmurlar barajları doldurdu: Doluluk oranı yüzde 80'i geçti
1 Nisan, 11:44
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