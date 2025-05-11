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Meclis'te görüşülecek: Memuriyette yaş sınırı ne olacak?
Meclis'te görüşülecek: Memuriyette yaş sınırı ne olacak?
Sputnik Türkiye
AK Parti, kamuya memur alımlarında yaş düzenlemesini içeren 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. Kamuya... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T14:49+0300
2025-05-11T14:49+0300
türki̇ye
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
yaş sınırı
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AK Parti, memur alımlarında 35 yaş sınırını koruyan 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklifin içeriğinde, kamu kurumlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş üst kurullara yapılacak mesleki alımlarda yeni bir düzenleme hayata geçirilmesi planlanıyordu. Buna göre, özel yarışma sınavlarıyla yapılan alımlarda memuriyete başlangıç yaşı olarak 35 yaş sınırı uygulanacak. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, kamuya giriş için yarışma sınavlarına başvuracak adayların bu yaş sınırını aşmamış olması gerekecek.Düzenlemenin, kamuya alımlarda yaş adaleti ve genç istihdamı desteklemeyi hedeflediği belirtildi. Mevcut durumda 18 yaş olan alt sınır ise korunmaya devam edecek.
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), yaş sınırı, memur, sınav
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), yaş sınırı, memur, sınav

Meclis'te görüşülecek: Memuriyette yaş sınırı ne olacak?

14:49 11.05.2025
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AA
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AK Parti, kamuya memur alımlarında yaş düzenlemesini içeren 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. Kamuya alınacak personel için mesleğe özel yarışma sınavı için yaş sınırı, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
AK Parti, memur alımlarında 35 yaş sınırını koruyan 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklifin içeriğinde, kamu kurumlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş üst kurullara yapılacak mesleki alımlarda yeni bir düzenleme hayata geçirilmesi planlanıyordu.
Buna göre, özel yarışma sınavlarıyla yapılan alımlarda memuriyete başlangıç yaşı olarak 35 yaş sınırı uygulanacak. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, kamuya giriş için yarışma sınavlarına başvuracak adayların bu yaş sınırını aşmamış olması gerekecek.
Düzenlemenin, kamuya alımlarda yaş adaleti ve genç istihdamı desteklemeyi hedeflediği belirtildi. Mevcut durumda 18 yaş olan alt sınır ise korunmaya devam edecek.
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