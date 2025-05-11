https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/mecliste-gorusulecek-memuriyette-yas-siniri-degisiyor-mu-1096131901.html

Meclis'te görüşülecek: Memuriyette yaş sınırı ne olacak?

Meclis'te görüşülecek: Memuriyette yaş sınırı ne olacak?

Sputnik Türkiye

AK Parti, kamuya memur alımlarında yaş düzenlemesini içeren 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. Kamuya... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T14:49+0300

2025-05-11T14:49+0300

2025-05-11T14:49+0300

türki̇ye

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

yaş sınırı

memur

sınav

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AK Parti, memur alımlarında 35 yaş sınırını koruyan 19 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu. Teklifin içeriğinde, kamu kurumlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş üst kurullara yapılacak mesleki alımlarda yeni bir düzenleme hayata geçirilmesi planlanıyordu. Buna göre, özel yarışma sınavlarıyla yapılan alımlarda memuriyete başlangıç yaşı olarak 35 yaş sınırı uygulanacak. Teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, kamuya giriş için yarışma sınavlarına başvuracak adayların bu yaş sınırını aşmamış olması gerekecek.Düzenlemenin, kamuya alımlarda yaş adaleti ve genç istihdamı desteklemeyi hedeflediği belirtildi. Mevcut durumda 18 yaş olan alt sınır ise korunmaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/evlilik-kredisi-borclarinin-silinmesi-gundemde-tek-sart-var-1096131158.html

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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), yaş sınırı, memur, sınav