Kremlin'den Putin'in İstanbul'da müzakere teklifine ilişkin açıklama
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Multimedya arşivine gidinПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева направо)
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov olası müzakerelerin 2022'de yarıda kalan görüşmeler ve sahadaki durum dikkate alınarak yapılması gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Peskov, teklifin ciddi olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e sunduğu İstanbul'da müzakerelere devam etmesi teklifinin 2022'de yarıda kalan görüşmeler ve sahadaki durum dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Pervıy Kanal'a demeç veren Uşakov, Rusya'nın Ukrayna'yla İstanbul'da yapmayı önerdiği müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uşakov, Kiev'in teklifi kabul etmesi halinde İstanbul'da yapılacak olası müzakerelerin 2022'de kesintiye uğrayan görüşmeler ve sahadaki mevcut durum dikkate alınarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Uşakov, Rusya'yı İstanbul'da kimin temsil edeceğinin sorulması üzerine, "Devlet Başkanı talimat verecek, o zaman açıklayacağız" dedi.
Pervıy Kanal'a demeç veren Uşakov, Rusya'nın Ukrayna'yla İstanbul'da yapmayı önerdiği müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uşakov, Kiev'in teklifi kabul etmesi halinde İstanbul'da yapılacak olası müzakerelerin 2022'de kesintiye uğrayan görüşmeler ve sahadaki mevcut durum dikkate alınarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Uşakov, Rusya'yı İstanbul'da kimin temsil edeceğinin sorulması üzerine, "Devlet Başkanı talimat verecek, o zaman açıklayacağız" dedi.
Peskov: Putin'in İstanbul'da müzakere teklifi ciddi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin'in teklifinin ciddi olduğunu ve Moskova'nın gerçek niyetinin barışçıl çözüm bulmak olduğunu teyit ettiğini vurguladı.
Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönündeki gerçek niyeti teyit eden çok ciddi bir öneridir" ifadelerini kullandı.
Peskov, müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını temin etmek olduğunu da vurguladı.
Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönündeki gerçek niyeti teyit eden çok ciddi bir öneridir" ifadelerini kullandı.
Peskov, müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını temin etmek olduğunu da vurguladı.
Putin'in yeni müzakere önerisi
Rus lider Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere 15 Mayıs'ta İstanbul'da devam etmeyi teklif etiklerini belirtmişti.
Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.
Putin, İstanbul’da Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması olasılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti.