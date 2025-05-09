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Ünlü sanatçı Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit'in şirketine dava açtı
Ünlü sanatçı Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit'in şirketine dava açtı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, filmlerinin izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e dava açtı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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hülya koçyiğit
selim soydan
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telif hakkı davası
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Türk sinemasında birbirinden önemli filmde rol alan usta isim Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı.Haklarının karşılığı ödenmemekteHürriyet'in haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kuaforlerden-sonra-sira-onlara-geldi-mesam-dugun-salonlarindan-da-telif-istiyor--1095921215.html
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kadir i̇nanır, hülya koçyiğit, selim soydan, telif hakkı, telif hakkı davası

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit'in şirketine dava açtı

11:09 09.05.2025
© AAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, filmlerinin izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e dava açtı.
Türk sinemasında birbirinden önemli filmde rol alan usta isim Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı.

Haklarının karşılığı ödenmemekte

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:
“Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film, bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır'ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep ediyoruz.”
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