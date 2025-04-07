https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/canakkalenin-can-ilcesinde-sap-hastaligi-goruldu-koye-giris-cikislar-durduruldu-1095208680.html

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı görüldü: Köye giriş çıkışlar durduruldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı görüldü: Köye giriş çıkışlar durduruldu

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T22:52+0300

2025-04-07T22:52+0300

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı görüldü.Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyündeki bir hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle bölgede acil karantina uygulaması devreye alındı. İl Tarım Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için 10 km'lik alanda hayvan giriş çıkışlarını yasaklarken, yoğun aşılama çalışmaları başlattı. Köydeki yetiştiriciler, yetkililerin hızlı müdahalesini olumlu karşılarken, günlük hayatın normal seyrinde devam ettiği belirtildi. Uzmanlar, şap hastalığının insan sağlığına direkt etkisi olmadığını ancak hayvancılık sektörü için ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini vurguladı. Çanakkale Valiliği, bölgede ek önlemler alınarak durumun 24 saat takip edileceğini açıkladı.

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çanakkale, çanakkale valiliği, şap salgını, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, köy, karantina