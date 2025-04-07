https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/canakkalenin-can-ilcesinde-sap-hastaligi-goruldu-koye-giris-cikislar-durduruldu-1095208680.html
Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı görüldü: Köye giriş çıkışlar durduruldu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı görüldü: Köye giriş çıkışlar durduruldu
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T22:52+0300
2025-04-07T22:52+0300
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çanakkale valiliği
şap salgını
hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
salgın hastalık
köy
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı görüldü.Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyündeki bir hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle bölgede acil karantina uygulaması devreye alındı. İl Tarım Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için 10 km'lik alanda hayvan giriş çıkışlarını yasaklarken, yoğun aşılama çalışmaları başlattı. Köydeki yetiştiriciler, yetkililerin hızlı müdahalesini olumlu karşılarken, günlük hayatın normal seyrinde devam ettiği belirtildi. Uzmanlar, şap hastalığının insan sağlığına direkt etkisi olmadığını ancak hayvancılık sektörü için ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini vurguladı. Çanakkale Valiliği, bölgede ek önlemler alınarak durumun 24 saat takip edileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/kuduz-riski-buyuyor-mu-adiyamanda-bir-bolgeye-giris-cikislar-yasaklandi-6-ay-karantina-uygulamasi-1094410881.html
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çanakkale, çanakkale valiliği, şap salgını, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, köy, karantina
çanakkale, çanakkale valiliği, şap salgını, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, köy, karantina
Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı görüldü: Köye giriş çıkışlar durduruldu
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılımını önlemek için köyde karantina uygulaması başlattı ve 10 kilometrelik alanda hayvan hareketlerini yasakladı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyünde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığı görüldü.
Çan ilçesine bağlı Kalburcu köyündeki bir hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle bölgede acil karantina uygulaması devreye alındı. İl Tarım Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için 10 km'lik alanda hayvan giriş çıkışlarını yasaklarken, yoğun aşılama çalışmaları başlattı.
Köydeki yetiştiriciler, yetkililerin hızlı müdahalesini olumlu karşılarken, günlük hayatın normal seyrinde devam ettiği belirtildi. Uzmanlar, şap hastalığının insan sağlığına direkt etkisi olmadığını ancak hayvancılık sektörü için ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini vurguladı. Çanakkale Valiliği, bölgede ek önlemler alınarak durumun 24 saat takip edileceğini açıkladı.