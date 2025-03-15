https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/araclara-alkol-kilidi-geliyor-alkolmetreyi-uflemeden-araba-calismayacak-1094533634.html
Araçlara 'alkol kilidi' geliyor: Alkolmetreyi üflemeden araba çalışmayacak
Araçlara 'alkol kilidi' geliyor: Alkolmetreyi üflemeden araba çalışmayacak
Sputnik Türkiye
Motorlu taşıtlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı sisteminin tip onayına... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T09:32+0300
2025-03-15T09:32+0300
2025-03-15T09:32+0300
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alkollü araç kullanımı
alkollü araç kullanımı
alkol
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alkollü içki
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Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle sürücülerin alkollü araç kullanmasının önüne geçmek hedefleniyor. Araç içerisindeki 'alkolmetreyi' üfleyecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mete İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” dedi.Bu düzenlemenin AB regülasyonlarına uyum çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken İntepe, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz. AB’de alkol, ‘tekrarlayan suç’ olarak görülüyor. 2000’den bugüne doğru baktığınızda AB, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi koymuş ve bunun da yüzde 95’ini başarmış” diye konuştu.Sadece alkol değil uyuşturucu tespiti de yapacakTürkiye’deki kaza istatistiklerine bakıldığında alkolün ölüm sebeplerinde ilk üç arasında gelmediğini belirten İntepe, bu düzenlemenin sadece alkol kontrolü üzerinden çok büyük sonuçlar vermeyeceğini, uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerektiğini ifade etti. İntepe “Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html
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türkiye, alkollü araç kullanımı, alkollü araç kullanımı, alkol, alkol testi, alkollü içki, uyuşturucu
türkiye, alkollü araç kullanımı, alkollü araç kullanımı, alkol, alkol testi, alkollü içki, uyuşturucu
Araçlara 'alkol kilidi' geliyor: Alkolmetreyi üflemeden araba çalışmayacak
Motorlu taşıtlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı sisteminin tip onayına ilişkin şartlar belli oldu.
Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle sürücülerin alkollü araç kullanmasının önüne geçmek hedefleniyor.
Araç içerisindeki 'alkolmetreyi' üfleyecek
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mete İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” dedi.
Bu düzenlemenin AB regülasyonlarına uyum çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken İntepe, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz. AB’de alkol, ‘tekrarlayan suç’ olarak görülüyor. 2000’den bugüne doğru baktığınızda AB, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi koymuş ve bunun da yüzde 95’ini başarmış” diye konuştu.
Sadece alkol değil uyuşturucu tespiti de yapacak
Türkiye’deki kaza istatistiklerine bakıldığında alkolün ölüm sebeplerinde ilk üç arasında gelmediğini belirten İntepe, bu düzenlemenin sadece alkol kontrolü üzerinden çok büyük sonuçlar vermeyeceğini, uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerektiğini ifade etti. İntepe “Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” ifadelerini kullandı.
Kazaların %88,9'u sürücü kaynaklı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçen yıl mayıs ayında yayımlanan Kara Yolu Trafik Kaza İstatistiklerine göre; Türkiye’nin kara yolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi.Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi yaralandı. Türkiye’de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 281 bin 54 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,9’unun sürücü, yüzde 9’unun yaya, yüzde 1,1’inin taşıt, yüzde 0,6’sının yolcu ve yüzde 0,3’ünün yol kaynaklı olduğu görüldü