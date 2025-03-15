https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/araclara-alkol-kilidi-geliyor-alkolmetreyi-uflemeden-araba-calismayacak-1094533634.html

Araçlara 'alkol kilidi' geliyor: Alkolmetreyi üflemeden araba çalışmayacak

Araçlara 'alkol kilidi' geliyor: Alkolmetreyi üflemeden araba çalışmayacak

Sputnik Türkiye

Motorlu taşıtlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı sisteminin tip onayına... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T09:32+0300

2025-03-15T09:32+0300

2025-03-15T09:32+0300

türki̇ye

türkiye

alkollü araç kullanımı

alkollü araç kullanımı

alkol

alkol testi

alkollü içki

uyuşturucu

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Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belirlendi. Yapılan düzenlemeyle sürücülerin alkollü araç kullanmasının önüne geçmek hedefleniyor. Araç içerisindeki 'alkolmetreyi' üfleyecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mete İntepe, “Alkol kilidi, sürücünün kontağı çalıştırmadan önce araç içi alkolmetreye üflemesini gerektiren ve alkollü araç kullanımını önlemek için tasarlanmış bir sistem. Farklı seviye ve sınırlara göre ayarlanabilecek teknolojiye sahip” dedi.Bu düzenlemenin AB regülasyonlarına uyum çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken İntepe, “Bu düzenleme, Türkiye’de 2025 itibarıyla karşımıza geliyor ama ülke ülke baktığımızda 2010’lu yıllarda AB’de hayata geçmiş. AB’de bütün trafik ölümlerinin yüzde 25’inin sebebinin ‘alkol’ olduğunu biliyoruz. AB’de alkol, ‘tekrarlayan suç’ olarak görülüyor. 2000’den bugüne doğru baktığınızda AB, alkollü araç kullanma oranını yüzde 65 oranında azaltma hedefi koymuş ve bunun da yüzde 95’ini başarmış” diye konuştu.Sadece alkol değil uyuşturucu tespiti de yapacakTürkiye’deki kaza istatistiklerine bakıldığında alkolün ölüm sebeplerinde ilk üç arasında gelmediğini belirten İntepe, bu düzenlemenin sadece alkol kontrolü üzerinden çok büyük sonuçlar vermeyeceğini, uyuşturucu madde etkisinin de kontrol edilebileceği cihazların kullanılması gerektiğini ifade etti. İntepe “Bugün alkolden daha ziyade trafikte uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma oranı daha yüksek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html

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