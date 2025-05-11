https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erdogandan-macrona-turkiye-rusya-ukrayna-muzakerelerine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1096130846.html
Erdoğan'dan Macron'a: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Erdoğan'dan Macron'a: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Konuyla ilgili açıklamada "Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T13:37+0300
2025-05-11T13:37+0300
2025-05-11T13:37+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
rusya
ukrayna
recep tayyip erdoğan
emmanuel macron
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirterek şu açıklama yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/prof-dr-sambur-rusya-sorunu-koklerinden-cozmek-icin-radikal-bir-cagri-yapti-1096130262.html
türki̇ye
rusya
ukrayna
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cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron
Erdoğan'dan Macron'a: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Konuyla ilgili açıklamada "Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu" ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.
Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirterek şu açıklama yapıldı:
"Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti."