https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erdogandan-macrona-turkiye-rusya-ukrayna-muzakerelerine-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1096130846.html

Erdoğan'dan Macron'a: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Erdoğan'dan Macron'a: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Konuyla ilgili açıklamada "Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T13:37+0300

2025-05-11T13:37+0300

2025-05-11T13:37+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

emmanuel macron

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirterek şu açıklama yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/prof-dr-sambur-rusya-sorunu-koklerinden-cozmek-icin-radikal-bir-cagri-yapti-1096130262.html

türki̇ye

rusya

ukrayna

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron