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Düğünü olanlar dikkat: MESAM düğün salonlarıyla telif sözleşmesi imzaladı
Düğünü olanlar dikkat: MESAM düğün salonlarıyla telif sözleşmesi imzaladı
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarına yönelik düzenleme kapsamında salon sahipleriyle... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T20:06+0300
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türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
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düğün konvoyu
düğün salonu
toplu düğün
düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş)
düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob)
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MESAM, düğün salonlarında çalınan müzikler için salon sahipleriyle telif sözleşmeleri imzalamaya başladı.Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müzikler için ilk sözleşmeyi İstanbul Avcılar'daki bir düğün salonunda imzaladı. MESAM Başkanı Recep Ergül, düğün sırasında yapılan ziyarette salon sahibiyle sözleşme imzalayıp çifte altın hediye etti.Ergül, bu uygulamanın gelin ve damatları değil, salon sahiplerini ilgilendirdiğini belirterek, düğün başına yalnızca 65 TL telif ücreti alındığını açıkladı. Salon sahibi Halis Aslan ise müzik emeğinin karşılığını vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.'65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar'Gelin ve damadın müzik telifi ödemeyeceğini belirten MESAM Başkanı Recep Ergül şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/is-yerinde-muzik-calana-telif-cezasi-isletmelerden-metrekare-basina-6-bin-tl-talep-edildi--1095565472.html
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türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), recep ergül, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), telif, telif hakkı, telif hakkı davası
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), recep ergül, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, düğün saloncuları ve organizasyoncular i̇şveren sendikası (düsoi̇ş), düğün saloncular ve organizasyoncular meslek birliği (düsob), telif, telif hakkı, telif hakkı davası

Düğünü olanlar dikkat: MESAM düğün salonlarıyla telif sözleşmesi imzaladı

20:06 11.05.2025
© AAEvlilik- Nikah- Düğün
Evlilik- Nikah- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AA
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müziklerin telif haklarına yönelik düzenleme kapsamında salon sahipleriyle sözleşme imzalamaya başladı. MESAM Başkanı Recep Ergül, düğün sahiplerinin değil salon işletmecilerinin sorumlu olduğunu belirterek, yıllık telif bedelinin 6 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
MESAM, düğün salonlarında çalınan müzikler için salon sahipleriyle telif sözleşmeleri imzalamaya başladı.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müzikler için ilk sözleşmeyi İstanbul Avcılar'daki bir düğün salonunda imzaladı. MESAM Başkanı Recep Ergül, düğün sırasında yapılan ziyarette salon sahibiyle sözleşme imzalayıp çifte altın hediye etti.
Ergül, bu uygulamanın gelin ve damatları değil, salon sahiplerini ilgilendirdiğini belirterek, düğün başına yalnızca 65 TL telif ücreti alındığını açıkladı. Salon sahibi Halis Aslan ise müzik emeğinin karşılığını vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

'65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar'

Gelin ve damadın müzik telifi ödemeyeceğini belirten MESAM Başkanı Recep Ergül şu ifadeleri kullandı:
Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para kimin parası? Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası. Dolayısıyla biz de buralardan topladığımız telifi onlara dağıtıyoruz. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluştu, 'Gelinler, damatlar ek bir yükle karşılaşacaklar.' denildi. Hiç öyle bir şey yok. Bu konunun muhatabı düğünü yapanlar değil düğün salonu sahipleri. Yani bu 65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar diye düşünüyoruz.
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İş yerinde müzik çalana telif cezası: İşletmelerden metrekare başına 6 bin TL talep edildi
21 Nisan, 18:31
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