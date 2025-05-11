Düğünü olanlar dikkat: MESAM düğün salonlarıyla telif sözleşmesi imzaladı

Bir düğün salonundan yıllık alınacak telif 6 bin 500 liradır. Bir düğün için de 65 liraya tekabül ediyor. Yani bugün istedikleri müzikleri çalabilecekler, bedeli 65 lira. Bu para kimin parası? Bu para söz yazarı, besteci ve aranjörlerin parası. Dolayısıyla biz de buralardan topladığımız telifi onlara dağıtıyoruz. Kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluştu, 'Gelinler, damatlar ek bir yükle karşılaşacaklar.' denildi. Hiç öyle bir şey yok. Bu konunun muhatabı düğünü yapanlar değil düğün salonu sahipleri. Yani bu 65 lirayı da herhalde düğüne yansıtmazlar diye düşünüyoruz.