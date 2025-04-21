https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/is-yerinde-muzik-calana-telif-cezasi-isletmelerden-metrekare-basina-6-bin-tl-talep-edildi--1095565472.html
İş yerinde müzik çalana telif cezası: İşletmelerden metrekare başına 6 bin TL talep edildi
İş yerinde müzik çalana telif cezası: İşletmelerden metrekare başına 6 bin TL talep edildi
Sputnik Türkiye
Kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler, arka planda çalan müzikler için metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti ödemek zorunda kalacak... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T18:31+0300
2025-04-21T18:31+0300
2025-04-21T18:31+0300
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Türkiye genelinde işletmeler, mekanlarında çalan müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya kalacak.Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edildi. ATV'nin haberine göre; Ödeme yapmayanlar için lisans bedelinin 3 katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1-5 yıl arasında hapis cezası riski geleceği belirtildi.'35 yıllık kuaförüm, müzik çalarsam hapse girecekmişim'İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkânını açtığında eline ulaşan ihtarnameyi görünce şoke oldu. İhtarnamede, 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' ifadeleri yer alıyordu. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" diye isyan etti. MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Ancak küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını belirtirken müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağı yorumunu yaptı.
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müzik, müzik kısıtlaması, müzik aleti, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik, telif hakkı, telif hakkı davası, ceza, ceza kanunu, para, para cezası
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İş yerinde müzik çalana telif cezası: İşletmelerden metrekare başına 6 bin TL talep edildi
Kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler, arka planda çalan müzikler için metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti ödemek zorunda kalacak. Ödemeyenlere lisans bedelinin 3 katı tazminat ve 1-5 yıl hapis cezası riski bulunuyor. Esnaf, bu uygulamayı 'haksız yük' olarak nitelendirirken, müşteriler de müziksiz ortamlardan şikayetçi oldu.
Türkiye genelinde işletmeler, mekanlarında çalan müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya kalacak.
Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edildi. ATV'nin haberine göre; Ödeme yapmayanlar için lisans bedelinin 3 katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1-5 yıl arasında hapis cezası riski geleceği belirtildi.
'35 yıllık kuaförüm, müzik çalarsam hapse girecekmişim'
İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkânını açtığında eline ulaşan ihtarnameyi görünce şoke oldu. İhtarnamede, 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' ifadeleri yer alıyordu. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" diye isyan etti.
MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Ancak küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını belirtirken müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağı yorumunu yaptı.