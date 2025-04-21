https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/is-yerinde-muzik-calana-telif-cezasi-isletmelerden-metrekare-basina-6-bin-tl-talep-edildi--1095565472.html

İş yerinde müzik çalana telif cezası: İşletmelerden metrekare başına 6 bin TL talep edildi

İş yerinde müzik çalana telif cezası: İşletmelerden metrekare başına 6 bin TL talep edildi

Sputnik Türkiye

Kuaförler, kafeler ve marketler gibi işletmeler, arka planda çalan müzikler için metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti ödemek zorunda kalacak... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T18:31+0300

2025-04-21T18:31+0300

2025-04-21T18:31+0300

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Türkiye genelinde işletmeler, mekanlarında çalan müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya kalacak.Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından gönderilen ihtarnamelerde, işletmelerden metrekare başına yıllık 6 bin TL telif ücreti talep edildi. ATV'nin haberine göre; Ödeme yapmayanlar için lisans bedelinin 3 katı tazminat, banka hesaplarına haciz ve 1-5 yıl arasında hapis cezası riski geleceği belirtildi.'35 yıllık kuaförüm, müzik çalarsam hapse girecekmişim'İstanbul'da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkânını açtığında eline ulaşan ihtarnameyi görünce şoke oldu. İhtarnamede, 'Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8-12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz, aksi halde yasal işlem başlatılacak' ifadeleri yer alıyordu. Gökçetin, "Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan şarkı açıyorduk. Şimdi 'Ya öde ya da müziği kapat' diyorlar. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu nasıl bir uygulama?" diye isyan etti. MESAM yetkilileri, "Umuma açık alanlarda müzik yayını yapılıyorsa, eser sahiplerinin haklarının korunması için bu ücret alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Ancak küçük esnaf, özellikle metrekare başına belirlenen ücretin yüksek olduğunu ve bu yükün altından kalkamayacaklarını belirtirken müşteriler de müziksiz işletmelerin kötü olacağı yorumunu yaptı.

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