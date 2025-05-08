https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chpnin-ozgur-ozele-saldiri-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariylareddedildi-1096045749.html

CHP'nin 'Özgür Özel'e saldırı araştırılsın' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin 'Özgür Özel'e saldırı araştırılsın' önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Sputnik Türkiye

CHP’nin, Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik saldırının araştırılması talebiyle sunduğu önerge, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmedi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T07:47+0300

2025-05-08T07:47+0300

2025-05-08T07:47+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 4 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen fiziki saldırının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin önerge, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.Görüşmeler öncesinde Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti’nin sunduğu araştırma önergeleri ele alındı. Ardından CHP grubu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının organize olup olmadığının ve arkasındaki yapıların araştırılması" yönünde bir önerge sundu.CHP: “Bu saldırı basit bir olay değil”CHP adına konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, yaşanan saldırının bireysel değil, siyasal muhalefeti hedef alan sistematik bir müdahale olduğunu savundu. Bakan, “Bu Meclis susmamalı, saldırganın arkasındaki güçler açığa çıkarılmalıdır” dedi.Yeni Yol ve İYİ Parti: “Gerginliği siyaset belirliyor”Yeni Yol Partisi adına konuşan Mehmet Emin Ekmen, siyasi tansiyonun yöneticiler tarafından şekillendirildiğini belirtirken, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ise olayın ciddiyetle araştırılmaması durumunda benzer olayların tekrar edebileceğini vurguladı. Türkkan, "Cumhurbaşkanı bir emir verip bu işin önünü-arkasını araştırmalı" dedi.DEM Parti: “Bu sadece bir saldırı değil, sistem sorunu”DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, yaşanan saldırının Türkiye'deki siyasal iklimin bir sonucu olduğunu savundu. “Bu bir kişinin saldırısı değil, sistemin ürettiği bir sorundur” ifadelerini kullandı.AK Parti: “Gereken yapıldı, soruşturma sürüyor”AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ise güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiğini ve konunun yargı tarafından titizlikle incelendiğini söyledi. “Şiddet kimden gelirse gelsin meşru kabul edilemez” dedi.Önerge kabul edilmediTüm bu değerlendirmelerin ardından önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP ve destekleyici muhalefet partileri, kararı eleştirdi.

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