https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/antalyada-oteller-falezlere-gizli-tunel-acti-sosyal-medya-fenomeni-ortaya-cikardi-1096134033.html

Antalya'da oteller falezlere gizli tünel açtı: Sosyal medya fenomeni ortaya çıkardı

Antalya'da oteller falezlere gizli tünel açtı: Sosyal medya fenomeni ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Antalya’da bazı 5 yıldızlı otellerin, falezlere gizlice tünel açarak denize ulaşım sağladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından koruma... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T18:05+0300

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sosyal medya akımı

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sosyal medya bağımlılığı

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Antalya’da bazı 5 yıldızlı otellerin, koruma altındaki falezlere izinsiz tünel açarak çevreyi tehdit ettiği ortaya çıktı.Skandal, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve bir İngiliz sosyal medya fenomenin tatil videosuyla gün yüzüne çıktı. Gizli tünellerin 'Kesin Korunacak Hassas Bölge' statüsündeki falezlerde yasal izin olmadan açıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu girişimlerin hem doğaya zarar verdiğini hem de falez çökmesi gibi ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Otel müşterileri tünelleri memnuniyetle karşılarken, çevreciler ve akademisyenler yetkilileri acil müdahaleye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-beklenen-depremin-1091150920.html

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