https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/antalyada-oteller-falezlere-gizli-tunel-acti-sosyal-medya-fenomeni-ortaya-cikardi-1096134033.html
Antalya'da oteller falezlere gizli tünel açtı: Sosyal medya fenomeni ortaya çıkardı
Antalya'da oteller falezlere gizli tünel açtı: Sosyal medya fenomeni ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Antalya’da bazı 5 yıldızlı otellerin, falezlere gizlice tünel açarak denize ulaşım sağladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından koruma... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T18:05+0300
2025-05-11T18:05+0300
2025-05-11T18:05+0300
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tünel
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sosyal medya yasası
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
gizli
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Antalya’da bazı 5 yıldızlı otellerin, koruma altındaki falezlere izinsiz tünel açarak çevreyi tehdit ettiği ortaya çıktı.Skandal, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve bir İngiliz sosyal medya fenomenin tatil videosuyla gün yüzüne çıktı. Gizli tünellerin 'Kesin Korunacak Hassas Bölge' statüsündeki falezlerde yasal izin olmadan açıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu girişimlerin hem doğaya zarar verdiğini hem de falez çökmesi gibi ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Otel müşterileri tünelleri memnuniyetle karşılarken, çevreciler ve akademisyenler yetkilileri acil müdahaleye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-beklenen-depremin-1091150920.html
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antalya, tünel, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, gizli, gizli kamera, otel, otel odası, yedi yıldızlı otel
Antalya'da oteller falezlere gizli tünel açtı: Sosyal medya fenomeni ortaya çıkardı
Antalya’da bazı 5 yıldızlı otellerin, falezlere gizlice tünel açarak denize ulaşım sağladığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından koruma altındaki alanda ciddi bir çevre ihlali olduğunu belgelendi. Uzmanlar, bu durumun hem ekolojik dengeyi bozduğunu hem de falez çökmesi riski oluşturduğunu vurguladı.
Antalya’da bazı 5 yıldızlı otellerin, koruma altındaki falezlere izinsiz tünel açarak çevreyi tehdit ettiği ortaya çıktı.
Skandal, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve bir İngiliz sosyal medya fenomenin tatil videosuyla gün yüzüne çıktı. Gizli tünellerin 'Kesin Korunacak Hassas Bölge' statüsündeki falezlerde yasal izin olmadan açıldığı belirlendi.
Uzmanlar, bu girişimlerin hem doğaya zarar verdiğini hem de falez çökmesi gibi ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Otel müşterileri tünelleri memnuniyetle karşılarken, çevreciler ve akademisyenler yetkilileri acil müdahaleye çağırdı.