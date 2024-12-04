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Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı
Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Antalya açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçerin yanı sıra Mersin'den de hissedildi. Son haftalarda Antalya açıklarında gerçekleşen... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T13:14+0300
2024-12-04T13:47+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de bugün saat 12.09’da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 58,86 kilometre açığında ve 32,69 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Gazipaşa, Manavgat, Alanya ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk yorumYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan, son dönemde Antalya açıklarında meydana gelen depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından 5 gün arayla Antalya açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin “Bu depremler, Anadolu yarığının dışında kalan bir alanda meydana geliyor. Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan kısmında bir kırılma yaşandı. Bu tür sarsıntılar genelde yıkıcı nitelikte değildir” dedi.Bölgede beklenen en büyük depremin 6.1 ile 6.2 büyüklüğünde olabileceğini ifade eden Ercan, "Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1, 6.2 dolayında bir depremdir. Bu büyüklükte olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin bunun yanı sıra Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz. Sadece sarsar" diye konuştu.Ercan paylaşımında şunları kaydetti:Naci Görür fay hattını işaret ettiProf. Dr. Naci Görür de X platformundan yaptığı paylaşımında, "Alanya açıklarında 5'lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde" ifadelerini kullandı. Görür, geçen hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da deprem riski var mı?Türkiye’nin en popüler turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, sismik hareketliliğiyle de dikkat çekiyor. Antalya, doğrudan üzerinde büyük fay hatları barındırmasa da çevresindeki Helenik Dalma-Batma Zonu ve Fethiye-Burdur Fay Hattı gibi aktif yapılar, bölgenin deprem riski taşımasına neden oluyor.Antalya il merkezi 2'nci derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Bu faylar, Akdeniz boyunca uzanarak Antalya kıyılarına yakın bir bölgede sismik hareketlilik yaratabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/afad-acikladi-antalyada-64-buyuklugunde-deprem-1091149543.html
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Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

13:14 04.12.2024 (güncellendi: 13:47 04.12.2024)
© FotoğrafAntalya açıklarında deprem
Antalya açıklarında deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Fotoğraf
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Antalya açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçerin yanı sıra Mersin'den de hissedildi. Son haftalarda Antalya açıklarında gerçekleşen depremlere bugün bir yenisi daha eklendi. 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama geldi. Ercan bölgede beklenen en büyük depremin büyüklüğünü açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de bugün saat 12.09’da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 58,86 kilometre açığında ve 32,69 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Gazipaşa, Manavgat, Alanya ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk yorum

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan, son dönemde Antalya açıklarında meydana gelen depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından 5 gün arayla Antalya açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin “Bu depremler, Anadolu yarığının dışında kalan bir alanda meydana geliyor. Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan kısmında bir kırılma yaşandı. Bu tür sarsıntılar genelde yıkıcı nitelikte değildir” dedi.
Bölgede beklenen en büyük depremin 6.1 ile 6.2 büyüklüğünde olabileceğini ifade eden Ercan, "Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1, 6.2 dolayında bir depremdir. Bu büyüklükte olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin bunun yanı sıra Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz. Sadece sarsar" diye konuştu.
Ercan paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu depremler Anadolu yarığının içinde olmadığını gösterir. Bu bölgede Kıbrıs yayının olduğu kesimde Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan dilimi üzerinde deprem oldu. Afrika yılda yaklaşık 3 ya da 5 santimetre hızla Anadolu'ya toslayarak geriyor. Bu gerilmeler sonucunda dalan Afrika kıtası üzerinde kırılmalar oluyor. Bu kırıkların sarsıntı etkilerini gördük bugün. Bu büyüklükler yıkıcı nitelikte değildir. Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1, 6.2 dolayında bir depremdir. Bu büyüklükte olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin bunun yanı sıra Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz. Sadece sarsar."

Naci Görür fay hattını işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür de X platformundan yaptığı paylaşımında, "Alanya açıklarında 5'lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde" ifadelerini kullandı. Görür, geçen hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da deprem riski var mı?

Türkiye’nin en popüler turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, sismik hareketliliğiyle de dikkat çekiyor. Antalya, doğrudan üzerinde büyük fay hatları barındırmasa da çevresindeki Helenik Dalma-Batma Zonu ve Fethiye-Burdur Fay Hattı gibi aktif yapılar, bölgenin deprem riski taşımasına neden oluyor.
Antalya il merkezi 2'nci derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Bu faylar, Akdeniz boyunca uzanarak Antalya kıyılarına yakın bir bölgede sismik hareketlilik yaratabiliyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
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AFAD açıkladı: Antalya açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
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