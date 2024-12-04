https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-ve-ahmet-ercandan-ilk-aciklama-beklenen-depremin-1091150920.html

Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

Antalya depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Antalya açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçerin yanı sıra Mersin'den de hissedildi. Son haftalarda Antalya açıklarında gerçekleşen... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T13:14+0300

2024-12-04T13:14+0300

2024-12-04T13:47+0300

türkiye

deprem

naci görür

ahmet ercan

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de bugün saat 12.09’da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 58,86 kilometre açığında ve 32,69 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Gazipaşa, Manavgat, Alanya ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’deki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan ilk yorumYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Ahmet Ercan, son dönemde Antalya açıklarında meydana gelen depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından 5 gün arayla Antalya açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin “Bu depremler, Anadolu yarığının dışında kalan bir alanda meydana geliyor. Kıbrıs ana karasının Anadolu altına dalan kısmında bir kırılma yaşandı. Bu tür sarsıntılar genelde yıkıcı nitelikte değildir” dedi.Bölgede beklenen en büyük depremin 6.1 ile 6.2 büyüklüğünde olabileceğini ifade eden Ercan, "Bu bölgede beklenen en büyük deprem 6.1, 6.2 dolayında bir depremdir. Bu büyüklükte olsa dahi Alanya, Manavgat, Mersin bunun yanı sıra Antalya ve Adana'da bir yıkıcı etkisi olmaz. Sadece sarsar" diye konuştu.Ercan paylaşımında şunları kaydetti:Naci Görür fay hattını işaret ettiProf. Dr. Naci Görür de X platformundan yaptığı paylaşımında, "Alanya açıklarında 5'lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde" ifadelerini kullandı. Görür, geçen hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da deprem riski var mı?Türkiye’nin en popüler turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, sismik hareketliliğiyle de dikkat çekiyor. Antalya, doğrudan üzerinde büyük fay hatları barındırmasa da çevresindeki Helenik Dalma-Batma Zonu ve Fethiye-Burdur Fay Hattı gibi aktif yapılar, bölgenin deprem riski taşımasına neden oluyor.Antalya il merkezi 2'nci derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Bu faylar, Akdeniz boyunca uzanarak Antalya kıyılarına yakın bir bölgede sismik hareketlilik yaratabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/afad-acikladi-antalyada-64-buyuklugunde-deprem-1091149543.html

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