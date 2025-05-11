https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/amasyada-73-yasindaki-adamin-altin-dolu-celik-kasasi-calindi-adamin-torunu-damadi-ve-damadin-1096135941.html

Amasya'da 73 yaşındaki adamın altın dolu çelik kasası çalındı: Adamın torunu, damadı ve damadın kardeşi gözaltına alındı

Amasya'da 73 yaşındaki adamın altın dolu çelik kasası çalındı: Adamın torunu, damadı ve damadın kardeşi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Amasya’da 73 yaşındaki bir adamın evinden çalınan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın dolu çelik kasayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T22:28+0300

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Amasya'da yaşlı bir adamın evinden spiralle açılarak altınlarının çalındığı ihbarı üzerine 3 kişi gözaltına alındı.Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada olayın yaşandığı evin kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmadığı ve bunun üzerine şüphelerin evin içinden birinin olaya karışmış olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.Yaşlı adamın verdiği ifadede torunu E.D’den şüphelendiğini söylemesiyle birlikte, ekipler E.D. ile birlikte eşini ve eşinin kardeşini gözaltına aldı. Evden alınan çelik kasanın spiral makinesiyle kesilerek açıldığı ve içerisindeki yüklü miktardaki altınların alındığı belirlendi.Çelik kasa, olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında terk edilmiş halde bulundu. Bu detay, şüphelilerin kasayı araçla taşıyıp olay izlerini yok etmeye çalıştığını ortaya koydu. Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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