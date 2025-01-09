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Ünlü iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan hırsızlar yakalandı: 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalmışlardı
Ünlü iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan hırsızlar yakalandı: 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalmışlardı
Sputnik Türkiye
Bir akaryakıt firmasının yönetim kurulu başkanı iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan dört hırsız yakalandı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T15:02+0300
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türkiye
tutuklama
fikret öztürk
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
bodrumspor
opet
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Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Bodrumspor'un Başkanı olan iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyarak 1 milyon dolar değerindeki ziynet eşyası ve parasının bulunduğu kasayı çalan dört hırsız yakalandı. Yüksek güvenlikli ve korumalı siteye girdilerİş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evi 28 Aralık'ta hırsızlar tarafından soyulmuştu. Yüksek güvenlikli ve korumalı sitenin dikenli tellerini keserek evin balkonundan giren hırsızlar evde bulunan kasayı çalmıştı. Kasa içerisinde, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin euroyu alan şüphelilerin kaçtığını tespit edilmişti. Operasyonda yakalandılar Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobille olay yerine gelen ve aynı araçla kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 25 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. ile ziynet eşyalarını ondan satın aldığı iddia edilen N.D'yi yakaladı. Ziynet eşyalarının bir kısmı da ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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tutuklama, fikret öztürk, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, bodrumspor, opet
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Ünlü iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan hırsızlar yakalandı: 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalmışlardı

15:02 09.01.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Bir akaryakıt firmasının yönetim kurulu başkanı iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan dört hırsız yakalandı.
Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Bodrumspor'un Başkanı olan iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyarak 1 milyon dolar değerindeki ziynet eşyası ve parasının bulunduğu kasayı çalan dört hırsız yakalandı.

Yüksek güvenlikli ve korumalı siteye girdiler

İş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evi 28 Aralık'ta hırsızlar tarafından soyulmuştu. Yüksek güvenlikli ve korumalı sitenin dikenli tellerini keserek evin balkonundan giren hırsızlar evde bulunan kasayı çalmıştı. Kasa içerisinde, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin euroyu alan şüphelilerin kaçtığını tespit edilmişti.

Operasyonda yakalandılar

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobille olay yerine gelen ve aynı araçla kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 25 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. ile ziynet eşyalarını ondan satın aldığı iddia edilen N.D'yi yakaladı. Ziynet eşyalarının bir kısmı da ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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