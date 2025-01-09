https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-is-insani-fikret-ozturkun-villasini-soyan-hirsizlar-yakalandi-1-milyon-dolar-degerinde-ziynet-1092500058.html

Ünlü iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan hırsızlar yakalandı: 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalmışlardı

Ünlü iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan hırsızlar yakalandı: 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası çalmışlardı

Sputnik Türkiye

Bir akaryakıt firmasının yönetim kurulu başkanı iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyan dört hırsız yakalandı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T15:02+0300

2025-01-09T15:02+0300

2025-01-09T15:02+0300

türkiye

tutuklama

fikret öztürk

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

bodrumspor

opet

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Opet'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda da Bodrumspor'un Başkanı olan iş insanı Fikret Öztürk'ün villasını soyarak 1 milyon dolar değerindeki ziynet eşyası ve parasının bulunduğu kasayı çalan dört hırsız yakalandı. Yüksek güvenlikli ve korumalı siteye girdilerİş insanı Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki evi 28 Aralık'ta hırsızlar tarafından soyulmuştu. Yüksek güvenlikli ve korumalı sitenin dikenli tellerini keserek evin balkonundan giren hırsızlar evde bulunan kasayı çalmıştı. Kasa içerisinde, 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin euroyu alan şüphelilerin kaçtığını tespit edilmişti. Operasyonda yakalandılar Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobille olay yerine gelen ve aynı araçla kaçan 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 25 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. ile ziynet eşyalarını ondan satın aldığı iddia edilen N.D'yi yakaladı. Ziynet eşyalarının bir kısmı da ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kirasini-alamayan-ev-sahibi-kiracisinin-evine-girdi-para-altin-ve-degerli-esyalarimi-caldi-1092485394.html

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tutuklama, fikret öztürk, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, bodrumspor, opet