https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/abd-disisleri-bakani-marco-rubio-turkiyeye-geliyor-1096132725.html
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacağı açıklandı. 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T16:10+0300
2025-05-11T16:10+0300
2025-05-11T16:10+0300
dünya
marco rubio
abd
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi teklif etmesinin ardından gelişmeler devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erdogan-putinle-konustu-ukrayna-krizi-ele-alindi-1096130973.html
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marco rubio, abd, rusya
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacağı açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi teklif etmesinin ardından gelişmeler devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacağı açıklandı.