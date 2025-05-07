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Çin: Çin'in çıkarları doğrultusunda ABD ile görüşeceğiz
Çin: Çin'in çıkarları doğrultusunda ABD ile görüşeceğiz
Sputnik Türkiye
Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin çıkarları, ABD'den gelen mesajlar, küresel beklentiler ve Amerikan iş dünyasının çağrıları doğrultusunda Washington ile ticari... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 9-12 Mayıs tarihleri ​​arasında İsviçre'yi ziyaret edeceğini ve burada Çin ile ABD arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkiler koordinatörü olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşeceğini bildirdi.Bakanlık açıklamasında, "Son dönemde üst düzey ABD yetkilileri, gümrük vergilerinde ayarlama yapılacağı yönünde sürekli söylentiler yayıyor ve ayrıca kendi inisiyatifleriyle çeşitli kanallardan Çin'e mesajlar göndererek, Çin ile gümrük vergileri ve diğer konularda müzakerelerin başlatılması umudunu taşıyorlar" ifadelerini kullandı.Açıklamada, Çin'in 'ABD'den gelen bilgileri ciddiyetle değerlendirdiği ve tüm dünyanın beklentileri, Çin'in çıkarları, ayrıca Amerikan iş dünyası ve tüketicilerin çağrılarını tam olarak dikkate alarak' Washington ile temaslarda bulunmaya karar verdiği belirtildi.
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abd, scott bessent, çin, abd, washington, çin ticaret bakanlığı, dışişleri bakanlığı

Çin: Çin'in çıkarları doğrultusunda ABD ile görüşeceğiz

05:30 07.05.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD Çin
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin çıkarları, ABD'den gelen mesajlar, küresel beklentiler ve Amerikan iş dünyasının çağrıları doğrultusunda Washington ile ticari müzakerelere açık olduğunu açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 9-12 Mayıs tarihleri ​​arasında İsviçre'yi ziyaret edeceğini ve burada Çin ile ABD arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkiler koordinatörü olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşeceğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, "Son dönemde üst düzey ABD yetkilileri, gümrük vergilerinde ayarlama yapılacağı yönünde sürekli söylentiler yayıyor ve ayrıca kendi inisiyatifleriyle çeşitli kanallardan Çin'e mesajlar göndererek, Çin ile gümrük vergileri ve diğer konularda müzakerelerin başlatılması umudunu taşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, Çin'in 'ABD'den gelen bilgileri ciddiyetle değerlendirdiği ve tüm dünyanın beklentileri, Çin'in çıkarları, ayrıca Amerikan iş dünyası ve tüketicilerin çağrılarını tam olarak dikkate alarak' Washington ile temaslarda bulunmaya karar verdiği belirtildi.
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