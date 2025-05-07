https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/cin-cinin-cikarlari-dogrultusunda-abd-ile-gorusecegiz-1095997679.html

Çin: Çin'in çıkarları doğrultusunda ABD ile görüşeceğiz

Çin: Çin'in çıkarları doğrultusunda ABD ile görüşeceğiz

Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin çıkarları, ABD'den gelen mesajlar, küresel beklentiler ve Amerikan iş dünyasının çağrıları doğrultusunda Washington ile ticari... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T05:30+0300

2025-05-07T05:30+0300

2025-05-07T05:30+0300

dünya

abd

scott bessent

çin

abd

washington

çin ticaret bakanlığı

dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095234999_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_57971ab08b25368defdd0841669550c2.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in 9-12 Mayıs tarihleri ​​arasında İsviçre'yi ziyaret edeceğini ve burada Çin ile ABD arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkiler koordinatörü olarak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşeceğini bildirdi.Bakanlık açıklamasında, "Son dönemde üst düzey ABD yetkilileri, gümrük vergilerinde ayarlama yapılacağı yönünde sürekli söylentiler yayıyor ve ayrıca kendi inisiyatifleriyle çeşitli kanallardan Çin'e mesajlar göndererek, Çin ile gümrük vergileri ve diğer konularda müzakerelerin başlatılması umudunu taşıyorlar" ifadelerini kullandı.Açıklamada, Çin'in 'ABD'den gelen bilgileri ciddiyetle değerlendirdiği ve tüm dünyanın beklentileri, Çin'in çıkarları, ayrıca Amerikan iş dünyası ve tüketicilerin çağrılarını tam olarak dikkate alarak' Washington ile temaslarda bulunmaya karar verdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/uss-harry-s-truman-ucak-gemisinden-kalkan-ikinci-savas-ucagi-denize-dustu-2-pilot-hafif-yarali-1095997052.html

çin

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, scott bessent, çin, abd, washington, çin ticaret bakanlığı, dışişleri bakanlığı