https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/yaz-yerini-kara-gunlere-birakti-marmaraya-kuvvetli-saganak-ve-firtina-uyarisi-geldi-1096115068.html

Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi

Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 10 Mayıs öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T15:06+0300

2025-05-10T15:06+0300

2025-05-10T15:06+0300

marmara bölgesi

çanakkale

bursa

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

hava durumu

istanbul hava durumu

bugün hava durumu

ankara hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095170760_0:116:2217:1363_1920x0_80_0_0_b70d7477a073d1c6c93e6e5c58459c55.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 10 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.📍 Uyarı yapılan i̇llerKuvvetli yağışların etkili olması beklenen iller şunlardır:⚠️ Olası olumsuzluklara karşı uyarıMeteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istediAlınması gereken önlemlerVatandaşların ve yerel yönetimlerin alması gereken önlemler arasında:Güncel bilgilere erişimMeteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu ve uyarılar için resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmelerini öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/meteoroloji-23-sehri-sari-kodla-uyardi-aniden-hava-degisecek-cok-kuvvetli-geliyor-1096112013.html

marmara bölgesi

çanakkale

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara bölgesi, çanakkale, bursa, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, ankara hava durumu