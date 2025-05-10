Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
183 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hapishane konulu film ve müzikler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
15:14
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Rusya, Batı'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nü unutturma çabalarına izin vermedi. Güçlü bir mesaj verildi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:11
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:14
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:29
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:52
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:04
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:11
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:42
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:11
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
16:10
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
16:35
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:10
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
17:25
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
17:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:55
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
19:00
68 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
20:14
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
20:48
3 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:00
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
55 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:06
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/yaz-yerini-kara-gunlere-birakti-marmaraya-kuvvetli-saganak-ve-firtina-uyarisi-geldi-1096115068.html
Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi
Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 10 Mayıs öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T15:06+0300
2025-05-10T15:06+0300
marmara bölgesi
çanakkale
bursa
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yaşam
hava durumu
istanbul hava durumu
bugün hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095170760_0:116:2217:1363_1920x0_80_0_0_b70d7477a073d1c6c93e6e5c58459c55.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 10 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.📍 Uyarı yapılan i̇llerKuvvetli yağışların etkili olması beklenen iller şunlardır:⚠️ Olası olumsuzluklara karşı uyarıMeteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istediAlınması gereken önlemlerVatandaşların ve yerel yönetimlerin alması gereken önlemler arasında:Güncel bilgilere erişimMeteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu ve uyarılar için resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmelerini öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/meteoroloji-23-sehri-sari-kodla-uyardi-aniden-hava-degisecek-cok-kuvvetli-geliyor-1096112013.html
marmara bölgesi
çanakkale
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095170760_123:0:2094:1478_1920x0_80_0_0_edb0266307335ce43df22ee3c4b8fb94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marmara bölgesi, çanakkale, bursa, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, ankara hava durumu
marmara bölgesi, çanakkale, bursa, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, ankara hava durumu

Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi

15:06 10.05.2025
© Dilara İrem Sancarsağanak
sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
Meteoroloji, 10 Mayıs öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimleri için ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 10 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

📍 Uyarı yapılan i̇ller

Kuvvetli yağışların etkili olması beklenen iller şunlardır:
Bursa
Yalova
Kocaeli
Sakarya
Balıkesir'in kuzey kesimleri
Çanakkale'nin iç kesimleri

⚠️ Olası olumsuzluklara karşı uyarı

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi

Alınması gereken önlemler

Vatandaşların ve yerel yönetimlerin alması gereken önlemler arasında:
Su baskını riskine karşı altyapı kontrollerinin yapılması
Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması
Seyahat planlarının gözden geçirilmesi
Elektrik hatları ve ağaç altlarından uzak durulması

Güncel bilgilere erişim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu ve uyarılar için resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmelerini öneriyor.
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала