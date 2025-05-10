https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/yaz-yerini-kara-gunlere-birakti-marmaraya-kuvvetli-saganak-ve-firtina-uyarisi-geldi-1096115068.html
Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi
Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 10 Mayıs öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T15:06+0300
2025-05-10T15:06+0300
2025-05-10T15:06+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 10 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.📍 Uyarı yapılan i̇llerKuvvetli yağışların etkili olması beklenen iller şunlardır:⚠️ Olası olumsuzluklara karşı uyarıMeteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istediAlınması gereken önlemlerVatandaşların ve yerel yönetimlerin alması gereken önlemler arasında:Güncel bilgilere erişimMeteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu ve uyarılar için resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmelerini öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/meteoroloji-23-sehri-sari-kodla-uyardi-aniden-hava-degisecek-cok-kuvvetli-geliyor-1096112013.html
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Yaz yerini kara günlere bıraktı: Marmara'ya kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi
Meteoroloji, 10 Mayıs öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimleri için ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 10 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Kuvvetli yağışların etkili olması beklenen iller şunlardır:
Balıkesir
'in kuzey kesimleri
Çanakkale
'nin iç kesimleri
⚠️ Olası olumsuzluklara karşı uyarı
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi
Alınması gereken önlemler
Vatandaşların ve yerel yönetimlerin alması gereken önlemler arasında:
Su baskını riskine karşı altyapı kontrollerinin yapılması
Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması
Seyahat planlarının gözden geçirilmesi
Elektrik hatları ve ağaç altlarından uzak durulması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava durumu ve uyarılar için resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip etmelerini öneriyor.