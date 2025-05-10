https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/meteoroloji-23-sehri-sari-kodla-uyardi-aniden-hava-degisecek-cok-kuvvetli-geliyor-1096112013.html

Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'

Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde hava durumunun değişeceğini belirterek birçok bölge için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T10:11+0300

2025-05-10T10:11+0300

2025-05-10T10:11+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.Yağışların; Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.☁️ Yağış Beklenen Bölgeler ve İllerMGM verilerine göre sağanak yağış beklenen bölgeler şunlar:🌬️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıRüzgar; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Bazı bölgelerde bu rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.🌡️ Hava Sıcaklıklarında DeğişimHava sıcaklıklarında özellikle kuzeybatı kesimlerde düşüş beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.⚠️ Meteoroloji’den Kritik Uyarılar:🟡 Kuvvetli Yağış UyarısıBelirtilen bölgelerdeki kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.🟠 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıÖzellikle kırsal alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler oluşabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği açıklandı.Sarı kodlu uyarı verilen iller

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