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Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'
Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde hava durumunun değişeceğini belirterek birçok bölge için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.Yağışların; Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.☁️ Yağış Beklenen Bölgeler ve İllerMGM verilerine göre sağanak yağış beklenen bölgeler şunlar:🌬️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıRüzgar; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Bazı bölgelerde bu rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.🌡️ Hava Sıcaklıklarında DeğişimHava sıcaklıklarında özellikle kuzeybatı kesimlerde düşüş beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.⚠️ Meteoroloji’den Kritik Uyarılar:🟡 Kuvvetli Yağış UyarısıBelirtilen bölgelerdeki kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.🟠 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıÖzellikle kırsal alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler oluşabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği açıklandı.Sarı kodlu uyarı verilen iller
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Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'

10:11 10.05.2025
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde hava durumunun değişeceğini belirterek birçok bölge için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Yağışların; Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

☁️ Yağış Beklenen Bölgeler ve İller

MGM verilerine göre sağanak yağış beklenen bölgeler şunlar:
Marmara Bölgesi: Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik
İç Ege: Kütahya
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale
Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri
Doğu Anadolu: Kuzey kesimler ve Van’ın doğusu

🌬️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Rüzgar; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Bazı bölgelerde bu rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

🌡️ Hava Sıcaklıklarında Değişim

Hava sıcaklıklarında özellikle kuzeybatı kesimlerde düşüş beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

⚠️ Meteoroloji’den Kritik Uyarılar:

🟡 Kuvvetli Yağış Uyarısı

Belirtilen bölgelerdeki kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

🟠 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Özellikle kırsal alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler oluşabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

1.
Afyonkarahisar
2.
Amasya
3.
Ankara
4.
Antalya
5.
Burdur
6.
Çankırı
7.
Çorum
8.
Edirne
9.
Eskişehir
10.
Isparta
11.
Kayseri
12.
Kırklareli
13.
Kırşehir
14.
Konya
15.
Kütahya
16.
Nevşehir
17.
Niğde
18.
Sivas
19.
Tokat
20.
Yozgat
21.
Aksaray
22.
Karaman
23.
Kırıkkale
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