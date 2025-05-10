https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/meteoroloji-23-sehri-sari-kodla-uyardi-aniden-hava-degisecek-cok-kuvvetli-geliyor-1096112013.html
Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'
Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde hava durumunun değişeceğini belirterek birçok bölge için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T10:11+0300
2025-05-10T10:11+0300
2025-05-10T10:11+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.Yağışların; Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.☁️ Yağış Beklenen Bölgeler ve İllerMGM verilerine göre sağanak yağış beklenen bölgeler şunlar:🌬️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıRüzgar; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Bazı bölgelerde bu rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.🌡️ Hava Sıcaklıklarında DeğişimHava sıcaklıklarında özellikle kuzeybatı kesimlerde düşüş beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.⚠️ Meteoroloji’den Kritik Uyarılar:🟡 Kuvvetli Yağış UyarısıBelirtilen bölgelerdeki kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.🟠 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıÖzellikle kırsal alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler oluşabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği açıklandı.Sarı kodlu uyarı verilen iller
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, bursa hava durumu, hava durumu, yağmur, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar, dolu yağışı
Meteoroloji 23 şehri sarı kodla uyardı: 'Aniden hava değişecek, çok kuvvetli geliyor'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde hava durumunun değişeceğini belirterek birçok bölge için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Yağışların; Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale
ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli
olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
☁️ Yağış Beklenen Bölgeler ve İller
MGM verilerine göre sağanak yağış beklenen bölgeler şunlar:
Marmara Bölgesi: Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale
Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri
Doğu Anadolu: Kuzey kesimler ve Van’ın doğusu
🌬️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Rüzgar; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek. Bazı bölgelerde bu rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
🌡️ Hava Sıcaklıklarında Değişim
Hava sıcaklıklarında özellikle kuzeybatı kesimlerde düşüş beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
⚠️ Meteoroloji’den Kritik Uyarılar:
Belirtilen bölgelerdeki kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.
🟠 Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Özellikle kırsal alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler oluşabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği açıklandı.
Sarı kodlu uyarı verilen iller