Taylor Swift, Blake Lively ve Justin Baldoni davasında tanık olarak mahkemeye çağrıldı

'It Ends With Us' filmine dair açılan davada Blake Lively ve Justin Baldoni karşı karşıya gelirken, şarkısı filmde yer alan Taylor Swift de bu hukuki gerilime...

Blake Lively ile Justin Baldoni arasında “It Ends With Us” filmi üzerinden yaşanan hukuk savaşı büyürken, ortada en az yer alan isimlerden biri olan Taylor Swift de olayın içine çekildi. Swift, filmde bir şarkısının kullanılması nedeniyle tanık olarak mahkemeye çağrıldı.Pop yıldızının temsilcileri bu çağrının şaşkınlıkla karşılandığını belirtti. Swift'in filme yalnızca “My Tears Ricochet” şarkısının kullanım izniyle katkı sağladığı, ne senaryo sürecinde ne de çekimlerde yer aldığı açıklandı. Hatta Swift’in film setine hiç gitmediği ve senaryo hakkında bilgi sahibi olmadığı vurgulandı.Mahkeme celbi, Justin Baldoni’nin avukatı tarafından gönderildi. Baldoni, daha önce Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’ı kendisine yönelik ağır suçlamalarda bulunmakla itham etmiş ve iftira davası açmıştı. Taraflar arasındaki bu gerilim, Hollywood’un son yıllardaki en tartışmalı film projelerinden birine dönüşen “It Ends With Us”u merkezine almış durumda.Swift’in tarafı ise bu celbin medyada geniş yer bulması için atılmış bir adım olduğunu düşünüyor. "Taylor'ın bu davayla bağlantısı yok. İsminin sadece dikkat çekmek için kullanıldığını görüyoruz" ifadeleriyle kamuoyuna mesaj verildi.

