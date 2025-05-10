https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/rus-buyukelci-mirosnik-abd-cozum-icin-kievi-kendine-getirmeli-1096120266.html

Rus Büyükelçi Miroşnik: ABD, çözüm için Kiev’i kendine getirmeli

Rus Büyükelçi Miroşnik: ABD, çözüm için Kiev’i kendine getirmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, ABD'yi Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatını sınırlandırmaya çağırarak, "Eğer gerçekten barış... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

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2025-05-10T20:08+0300

2025-05-10T20:08+0300

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rodion miroşnik

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump gerçekten çatışmanın çözümünü istiyorsa, uzlaşmaya yanaşmayan Vladimir Zelenskiy’i kendine getirmeli ve Ukrayna’ya silah sevkiyatını kısıtlamalıdır” dedi.Miroşnik açıklamasında ayrıca, “Trump çözüm istiyorsa durumu net bir şekilde değerlendirmeli ve buna uygun adımlar atmalıdır. Kaldı ki ABD, bu çatışmada bir arabulucu değil, aksine çatışmanın başlatıcısı ve silah ile finansman sağlayıcısı konumundadır” ifadelerini kullandı.Miroşnik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gerçekten ateşkes isteyenlerin ‘arzularıyla tam olarak örtüşmese bile barış önerilerini reddetmeyeceğine, ancak bunları ateşkese doğru bir adım olarak kabul edeceğine’ olan inancını dile getiren Miroşnik, “Kiev'de bu yok. İhtiyaç duydukları şey ne ateşkes ne de çözüm” cümlesinin altını çizdi.Belgorod Bölgesi yönetim binasına yapılan saldırıya da değinen Miroşnik, bu eylemi, 'Avrupalı aktörler ve onlara eşlik eden Zelenskiy’in, her türlü barış girişimine karşı samimi olmayan gerçek tutumunu ortaya koyan, alaycı bir saldırı' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1096120022.html

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