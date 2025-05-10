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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/rus-buyukelci-mirosnik-abd-cozum-icin-kievi-kendine-getirmeli-1096120266.html
Rus Büyükelçi Miroşnik: ABD, çözüm için Kiev’i kendine getirmeli
Rus Büyükelçi Miroşnik: ABD, çözüm için Kiev’i kendine getirmeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, ABD'yi Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatını sınırlandırmaya çağırarak, "Eğer gerçekten barış... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T20:08+0300
2025-05-10T20:08+0300
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ukrayna
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rodion miroşnik
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump gerçekten çatışmanın çözümünü istiyorsa, uzlaşmaya yanaşmayan Vladimir Zelenskiy’i kendine getirmeli ve Ukrayna’ya silah sevkiyatını kısıtlamalıdır” dedi.Miroşnik açıklamasında ayrıca, “Trump çözüm istiyorsa durumu net bir şekilde değerlendirmeli ve buna uygun adımlar atmalıdır. Kaldı ki ABD, bu çatışmada bir arabulucu değil, aksine çatışmanın başlatıcısı ve silah ile finansman sağlayıcısı konumundadır” ifadelerini kullandı.Miroşnik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gerçekten ateşkes isteyenlerin ‘arzularıyla tam olarak örtüşmese bile barış önerilerini reddetmeyeceğine, ancak bunları ateşkese doğru bir adım olarak kabul edeceğine’ olan inancını dile getiren Miroşnik, “Kiev'de bu yok. İhtiyaç duydukları şey ne ateşkes ne de çözüm” cümlesinin altını çizdi.Belgorod Bölgesi yönetim binasına yapılan saldırıya da değinen Miroşnik, bu eylemi, 'Avrupalı aktörler ve onlara eşlik eden Zelenskiy’in, her türlü barış girişimine karşı samimi olmayan gerçek tutumunu ortaya koyan, alaycı bir saldırı' olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1096120022.html
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abd, ukrayna, rusya, rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı
abd, ukrayna, rusya, rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Büyükelçi Miroşnik: ABD, çözüm için Kiev’i kendine getirmeli

20:08 10.05.2025
© Sputnik / Мария ДевахинаRusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Мария Девахина
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, ABD'yi Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatını sınırlandırmaya çağırarak, "Eğer gerçekten barış arzusu varsa uzlaşmaz taraflar kendine getirilmeli ve çatışmayı yürütme araçlarının tedariki tüm mevcut yollarla sınırlandırılmalıdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump gerçekten çatışmanın çözümünü istiyorsa, uzlaşmaya yanaşmayan Vladimir Zelenskiy’i kendine getirmeli ve Ukrayna’ya silah sevkiyatını kısıtlamalıdır” dedi.
Miroşnik açıklamasında ayrıca, “Trump çözüm istiyorsa durumu net bir şekilde değerlendirmeli ve buna uygun adımlar atmalıdır. Kaldı ki ABD, bu çatışmada bir arabulucu değil, aksine çatışmanın başlatıcısı ve silah ile finansman sağlayıcısı konumundadır” ifadelerini kullandı.
Miroşnik açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

ABD’de yönetim değişmiş olabilir ancak bu, önceki yönetimin eylemleri için ülkenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Eğer gerçekten barış arzusu varsa uzlaşmaz taraflar kendine getirilmeli ve çatışmayı yürütme araçlarının tedariki tüm mevcut yollarla sınırlandırılmalıdır. Bu araçlar da mevcuttur.

Gerçekten ateşkes isteyenlerin ‘arzularıyla tam olarak örtüşmese bile barış önerilerini reddetmeyeceğine, ancak bunları ateşkese doğru bir adım olarak kabul edeceğine’ olan inancını dile getiren Miroşnik, “Kiev'de bu yok. İhtiyaç duydukları şey ne ateşkes ne de çözüm” cümlesinin altını çizdi.
Belgorod Bölgesi yönetim binasına yapılan saldırıya da değinen Miroşnik, bu eylemi, 'Avrupalı aktörler ve onlara eşlik eden Zelenskiy’in, her türlü barış girişimine karşı samimi olmayan gerçek tutumunu ortaya koyan, alaycı bir saldırı' olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
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