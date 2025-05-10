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Putin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Putin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Filistin Devlet Başkanı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T20:04+0300
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dünya
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mahmud abbas
kremlin
görüşme
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filistin
gazze şeridi
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Putin görüşmede, Rusya'nın Filistin ile ilişkilere özel önem verdiğini, iki ülke halklarının dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu söyledi.Rus lider, Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşandığını, oradaki durumun kötüye gittiğini ve ateşkes önerisinin boşa çıkarıldığını belirterek, Rusya’nın Filistin halkının dostu olarak onlara yardım ettiğini ve çatışmanın durdurulması için Moskova'nın atabileceği olası ek adımları görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.Putin’in konuşmasından öne çıkan vurgular şu şekilde:Rus lider ayrıca, Filistin Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.Filistin lideri Abbas ise, başta insani yardım olmak üzere yapılan tüm yardımlar için Putin'e teşekkür ederek Rusya'nın her zaman bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtti.Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani sorunlara çözüm istediğini vurgulayan Abbas ayrıca, Trump'ın ‘Orta Doğu Rivierası’ planını sunarken önerdiği Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Abbas’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:Abbas ayrıca, Rusya’nın uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını her zaman desteklediğini vurguladı.
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vladimir putin, mahmud abbas, kremlin, görüşme, rusya, filistin, gazze şeridi, i̇srail-filistin, abd, donald trump, ortadoğu, doğu kudüs
vladimir putin, mahmud abbas, kremlin, görüşme, rusya, filistin, gazze şeridi, i̇srail-filistin, abd, donald trump, ortadoğu, doğu kudüs

Putin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

20:04 10.05.2025 (güncellendi: 20:57 10.05.2025)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kremlin’de bir araya geldi.
Putin görüşmede, Rusya'nın Filistin ile ilişkilere özel önem verdiğini, iki ülke halklarının dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu söyledi.
Rus lider, Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşandığını, oradaki durumun kötüye gittiğini ve ateşkes önerisinin boşa çıkarıldığını belirterek, Rusya’nın Filistin halkının dostu olarak onlara yardım ettiğini ve çatışmanın durdurulması için Moskova'nın atabileceği olası ek adımları görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.
Putin’in konuşmasından öne çıkan vurgular şu şekilde:
Rusya Filistin ile ilişkilere özel önem veriyor
Rusya, Filistin halkının dostu olarak düzenli bir şekilde yardım sağlamaya çalışıyor.
Yılın başında varılan Gazze ateşkes anlaşması bozuldu ve durum kötüleşmeye devam ediyor.
Filistin-İsrail ihtilafının kalıcıçözümü iki devletli çözüm temelinde mümkün.
Rusya çatışmanın durdurulması için Moskova'nın atabileceği olası ek adımları görüşmeye hazır.
Rus lider ayrıca, Filistin Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.
Filistin lideri Abbas ise, başta insani yardım olmak üzere yapılan tüm yardımlar için Putin'e teşekkür ederek Rusya'nın her zaman bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtti.
Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani sorunlara çözüm istediğini vurgulayan Abbas ayrıca, Trump'ın ‘Orta Doğu Rivierası’ planını sunarken önerdiği Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Abbas’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Filistin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını ve insani sorunlara çözüm bulunmasını istiyor.
Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesi önerisi kabul edilemez.
Gazze Şeridi'nde bir ‘Orta Doğu Rivierası’ yaratılmasına karşıyız.
Amerikalılar ve diğer yabancıların bu bölgede hüküm sürme hakkı yok.
Gazze Şeridi'ndeki durum çok kötü, Rusya'nın yardımı Filistin halkının ruhuna merhem oluyor.
Abbas ayrıca, Rusya’nın uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını her zaman desteklediğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zimbabwe lideri Emmerson Mnangagwa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
DÜNYA
Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa ile Kremlin'de bir araya geldi
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