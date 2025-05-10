https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1096120022.html

Putin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Putin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Filistin Devlet Başkanı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T20:04+0300

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dünya

vladimir putin

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Putin görüşmede, Rusya'nın Filistin ile ilişkilere özel önem verdiğini, iki ülke halklarının dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu söyledi.Rus lider, Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşandığını, oradaki durumun kötüye gittiğini ve ateşkes önerisinin boşa çıkarıldığını belirterek, Rusya’nın Filistin halkının dostu olarak onlara yardım ettiğini ve çatışmanın durdurulması için Moskova'nın atabileceği olası ek adımları görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.Putin’in konuşmasından öne çıkan vurgular şu şekilde:Rus lider ayrıca, Filistin Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.Filistin lideri Abbas ise, başta insani yardım olmak üzere yapılan tüm yardımlar için Putin'e teşekkür ederek Rusya'nın her zaman bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirtti.Filistin'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve insani sorunlara çözüm istediğini vurgulayan Abbas ayrıca, Trump'ın ‘Orta Doğu Rivierası’ planını sunarken önerdiği Filistinlilerin Gazze'den tahliye edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Abbas’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:Abbas ayrıca, Rusya’nın uluslararası hukuk temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını her zaman desteklediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-zimbabve-devlet-baskani-mnangagwa-ile-kremlinde-bir-araya-geldi-1096118518.html

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