https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-zimbabve-devlet-baskani-mnangagwa-ile-kremlinde-bir-araya-geldi-1096118518.html

Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa ile Kremlin'de bir araya geldi

Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa ile Kremlin'de bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Zimbabve Devlet Başkanı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T18:48+0300

2025-05-10T18:48+0300

2025-05-10T18:46+0300

dünya

vladimir putin

emmerson mnangagwa

kremlin

görüşme

rusya

zimbabve

moskova

afrika

büyük vatanseverlik savaşı

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Putin, Zimbabve'nin Rusya için Afrika'da güvenilir bir ortak olduğunu, ülkeler arasındaki ticaret hacminin mütevazı olmasına ragmen, başta enerji olmak üzere birçok alanda büyüme için iyi fırsatlar bulunduğunu söyledi.Rus lider, Rusya ve Zimbabve’nin uluslararası gündemdeki konuların çoğunda ortak veya çok yakın tutumlara sahip olduğunu vurgulayarak, Zimbabve'nin BM ve diğer platformlardaki Rus girişimlerine verdiği desteğin Moskova için önemli olduğunu kaydetti.Putin’in konuşmasından öne çıkan önemli başlıklar şöyle:Rus lider ayrıca, Zimbabve Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına bizzat katıldığı için teşekkür etti.Mnangagwa ise ülkesinin Rusya ile ikili işbirliğini geliştirme konusunda ilerlemeye hazır olduğunu ifade etti.Afrikalı lider ayrıca Sovyet halkının 80 yıl önce faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolüne de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/peskov-putin-diger-liderler-hazir-oldugu-olcude-diyaloga-acik-1096117958.html

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vladimir putin, emmerson mnangagwa, kremlin, görüşme, rusya, zimbabve, moskova, afrika, büyük vatanseverlik savaşı, zafer günü, rusya-afrika ortaklık forumu, bm