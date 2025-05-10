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Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa ile Kremlin'de bir araya geldi
Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa ile Kremlin'de bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Zimbabve Devlet Başkanı... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T18:48+0300
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Putin, Zimbabve'nin Rusya için Afrika'da güvenilir bir ortak olduğunu, ülkeler arasındaki ticaret hacminin mütevazı olmasına ragmen, başta enerji olmak üzere birçok alanda büyüme için iyi fırsatlar bulunduğunu söyledi.Rus lider, Rusya ve Zimbabve’nin uluslararası gündemdeki konuların çoğunda ortak veya çok yakın tutumlara sahip olduğunu vurgulayarak, Zimbabve'nin BM ve diğer platformlardaki Rus girişimlerine verdiği desteğin Moskova için önemli olduğunu kaydetti.Putin’in konuşmasından öne çıkan önemli başlıklar şöyle:Rus lider ayrıca, Zimbabve Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına bizzat katıldığı için teşekkür etti.Mnangagwa ise ülkesinin Rusya ile ikili işbirliğini geliştirme konusunda ilerlemeye hazır olduğunu ifade etti.Afrikalı lider ayrıca Sovyet halkının 80 yıl önce faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolüne de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/peskov-putin-diger-liderler-hazir-oldugu-olcude-diyaloga-acik-1096117958.html
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vladimir putin, emmerson mnangagwa, kremlin, görüşme, rusya, zimbabve, moskova, afrika, büyük vatanseverlik savaşı, zafer günü, rusya-afrika ortaklık forumu, bm
vladimir putin, emmerson mnangagwa, kremlin, görüşme, rusya, zimbabve, moskova, afrika, büyük vatanseverlik savaşı, zafer günü, rusya-afrika ortaklık forumu, bm

Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa ile Kremlin'de bir araya geldi

18:48 10.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство ТАСС / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zimbabwe lideri Emmerson Mnangagwa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zimbabwe lideri Emmerson Mnangagwa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство ТАСС
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’ya gelen Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Dambudzo Mnangagwa ile Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirildi.
Putin, Zimbabve'nin Rusya için Afrika'da güvenilir bir ortak olduğunu, ülkeler arasındaki ticaret hacminin mütevazı olmasına ragmen, başta enerji olmak üzere birçok alanda büyüme için iyi fırsatlar bulunduğunu söyledi.
Rus lider, Rusya ve Zimbabve’nin uluslararası gündemdeki konuların çoğunda ortak veya çok yakın tutumlara sahip olduğunu vurgulayarak, Zimbabve'nin BM ve diğer platformlardaki Rus girişimlerine verdiği desteğin Moskova için önemli olduğunu kaydetti.
Putin’in konuşmasından öne çıkan önemli başlıklar şöyle:
Zimbabve, Rusya’nın Afrika'da güvenilir bir ortağıdır.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi mütevazı düzeyde olsa da enerji, jeolojik araştırma ve tarım gibi çeşitli alanlarda büyüme için iyi fırsatlar bulunuyor.
Rusya ihtiyaç duyulduğunda Zimbabve'ye yardım ve destek sağlıyor.
Rusya ve Zimbabve uluslararası gündemdeki pek çok konuda ortak ya da birbirine çok yakın pozisyonlara sahip.
Moskova, Harare'nin BM ve diğer platformlardaki Rus girişimlerine verdiği desteği takdir ediyor.
İkili işbirliğini geliştirmeye yönelik pratik adımlar atılmalı.
Rusya, Zimbabve'nin bu yıl içinde düzenlenecek Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ikinci bakanlar konferansına katılmasını bekliyor.
Rus lider ayrıca, Zimbabve Devlet Başkanı'na Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına bizzat katıldığı için teşekkür etti.
Mnangagwa ise ülkesinin Rusya ile ikili işbirliğini geliştirme konusunda ilerlemeye hazır olduğunu ifade etti.
Afrikalı lider ayrıca Sovyet halkının 80 yıl önce faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolüne de dikkat çekti.
Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russian President Vladimir Putin and Tajikistan's President Emomali Rahmon at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, Nov. 21, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
DÜNYA
Peskov: Putin diğer liderler hazır olduğu ölçüde diyaloğa açık
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