https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/peskov-putin-diger-liderler-hazir-oldugu-olcude-diyaloga-acik-1096117958.html

Peskov: Putin diğer liderler hazır olduğu ölçüde diyaloğa açık

Peskov: Putin diğer liderler hazır olduğu ölçüde diyaloğa açık

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in diğer devlet liderleriyle hazır oldukları ölçüde etkileşim ve diyaloğa açık olduğunu belirtti. 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T18:07+0300

2025-05-10T18:07+0300

2025-05-10T18:06+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki olası temaslara ilişkin bir soru üzerine, Rus liderin diğer devlet liderleriyle hazır oldukları ölçüde etkileşim ve diyaloğa açık olduğunu söyledi.Peskov, “Putin, diğer devlet liderleri hazır oldukları ölçüde hepsiyle etkileşim ve diyaloğa açık” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Putin'in tüm liderlerle temasa hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatarak, “Vladimir Putin tüm liderlerle temasa hazır olduğunu defalarca söyledi” dedi.Moskova’nın Avrupa'dan Rusya karşı oldukça çatışmacı nitelikte birçok çelişkili açıklama duyduğunu belirten Peskov, “Avrupa'dan çok çelişkili açıklamalar duyuyoruz. Bunlar genellikle ilişkilerimizi bir şekilde canlandırma girişimlerine yönelik olmaktan ziyade, daha çok çatışmacı nitelikte” dedi.Dünyanın çok büyük bir bölümünü oluşturan Rusya gibi bir ülkeyi izole etmenin çok zor olduğunu kaydeden Peskov, “Rusya gibi bir ülkeyi izole etmek çok zor. Çünkü dünyanın çok büyük bir bölümünü oluşturuyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/kremlin-sozcusu-peskov-kiev-cozum-ile-ilgili-muzakerelere-hemen-baslamaya-hazir-degil-1096112509.html

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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, rusya, friedrich merz, almanya, avrupa, moskova, temas, diyalog