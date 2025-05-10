https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-burkina-faso-cumhurbaskani-ibrahim-traore-ile--gorustu-1096122451.html
Putin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile görüştü
Putin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile görüştü
Sputnik Türkiye
Putin, Rusya'nın Burkina Faso'ya radikal gruplarla mücadelede yardım etmeye devam edeceğini belirtti. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T21:42+0300
2025-05-10T21:42+0300
2025-05-10T21:40+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
rusya
burkina faso
ouagadougou
moskova
zafer günü
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Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile Kremlin’de bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu ve Rusya'nın bu ülkeye radikal gruplarla mücadelede yardım etmeye devam edeceğini söyledi.Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz mütevazı düzeyde olsa da arttığını ve bu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.Rusya’nın 2024-2025 yıllarında Burkina Faso'dan öğrenciler için kontenjanı iki katına çıkardığını belirten Putin, “Bu yıl federal bütçeden karşılanmak üzere ülkenizden 27 öğrenci daha kabul etmeye hazırız. Toplamda yaklaşık 3 bin 500 Burkinalıya eğitim verdik” dedi.Rus lider, Moskova’nın Ouagadougou'ya hukukun üstünlüğü ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinde ve cumhuriyetin bazı bölgelerinde kalan radikal grupların bastırılmasında yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.Putin ayrıca, Burkina Faso liderine Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.Traore ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın uluslararası alanda önemli bir yere sahip olduğunu ve Burkina Faso’nun bunu dikkate aldığını belirterek, Ouagadougou’nun Moskova ile işbirliğinin katlanarak gelişmesini ve yeni biçimler almasını istediğini vurguladı.Traore ayrıca Putin'den ülkesine teknoloji ve uzmanlık konusunda yardımcı olmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1096120022.html
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vladimir putin, kremlin, rusya, burkina faso, ouagadougou, moskova, zafer günü
vladimir putin, kremlin, rusya, burkina faso, ouagadougou, moskova, zafer günü
Putin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile görüştü
Putin, Rusya'nın Burkina Faso'ya radikal gruplarla mücadelede yardım etmeye devam edeceğini belirtti.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile Kremlin’de bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu ve Rusya'nın bu ülkeye radikal gruplarla mücadelede yardım etmeye devam edeceğini söyledi.
Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz mütevazı düzeyde olsa da arttığını ve bu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
Rusya’nın 2024-2025 yıllarında Burkina Faso'dan öğrenciler için kontenjanı iki katına çıkardığını belirten Putin, “Bu yıl federal bütçeden karşılanmak üzere ülkenizden 27 öğrenci daha kabul etmeye hazırız. Toplamda yaklaşık 3 bin 500 Burkinalıya eğitim verdik” dedi.
Rus lider, Moskova’nın Ouagadougou'ya hukukun üstünlüğü ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinde ve cumhuriyetin bazı bölgelerinde kalan radikal grupların bastırılmasında yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Putin ayrıca, Burkina Faso liderine Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.
Traore ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın uluslararası alanda önemli bir yere sahip olduğunu ve Burkina Faso’nun bunu dikkate aldığını belirterek, Ouagadougou’nun Moskova ile işbirliğinin katlanarak gelişmesini ve yeni biçimler almasını istediğini vurguladı.
Traore ayrıca Putin'den ülkesine teknoloji ve uzmanlık konusunda yardımcı olmasını istedi.