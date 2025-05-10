https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-burkina-faso-cumhurbaskani-ibrahim-traore-ile--gorustu-1096122451.html

Putin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile görüştü

Putin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile görüştü

Sputnik Türkiye

Putin, Rusya'nın Burkina Faso'ya radikal gruplarla mücadelede yardım etmeye devam edeceğini belirtti. 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T21:42+0300

2025-05-10T21:42+0300

2025-05-10T21:40+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

rusya

burkina faso

ouagadougou

moskova

zafer günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096095773_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_904d27d28446a3372a51c53cc38a4c44.jpg

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ile Kremlin’de bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu ve Rusya'nın bu ülkeye radikal gruplarla mücadelede yardım etmeye devam edeceğini söyledi.Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin henüz mütevazı düzeyde olsa da arttığını ve bu eğilimin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.Rusya’nın 2024-2025 yıllarında Burkina Faso'dan öğrenciler için kontenjanı iki katına çıkardığını belirten Putin, “Bu yıl federal bütçeden karşılanmak üzere ülkenizden 27 öğrenci daha kabul etmeye hazırız. Toplamda yaklaşık 3 bin 500 Burkinalıya eğitim verdik” dedi.Rus lider, Moskova’nın Ouagadougou'ya hukukun üstünlüğü ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinde ve cumhuriyetin bazı bölgelerinde kalan radikal grupların bastırılmasında yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.Putin ayrıca, Burkina Faso liderine Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarına katıldığı için teşekkür etti.Traore ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın uluslararası alanda önemli bir yere sahip olduğunu ve Burkina Faso’nun bunu dikkate aldığını belirterek, Ouagadougou’nun Moskova ile işbirliğinin katlanarak gelişmesini ve yeni biçimler almasını istediğini vurguladı.Traore ayrıca Putin'den ülkesine teknoloji ve uzmanlık konusunda yardımcı olmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/putin-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1096120022.html

rusya

burkina faso

ouagadougou

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, kremlin, rusya, burkina faso, ouagadougou, moskova, zafer günü